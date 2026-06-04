Nasce il Piano Infermieri 2026-2028 della Lombardia: formazione, incentivi e case contro la carenza di personale

La Lombardia punta a contrastare la carenza di infermieri con un piano triennale che prevede incentivi economici, sostegno abitativo, nuove borse di studio e un monitoraggio costante delle scoperture negli ospedali. Il Consiglio regionale ha approvato a larga maggioranza un ordine del giorno che impegna la Giunta a varare il “Piano Lombardia Infermieri 2026-2028”, nell’ambito di una seduta straordinaria dedicata all’emergenza del personale infermieristico.

Il documento, presentato dal capogruppo di Fratelli d’Italia Christian Garavaglia e sostenuto dalla maggioranza di centrodestra, arriva in un momento in cui il sistema sanitario regionale continua a fare i conti con difficoltà di reclutamento e con la fuga di professionisti verso l’estero, in particolare verso la vicina Svizzera.

Le misure previste dal piano

Tra gli interventi più significativi figurano il rafforzamento degli incentivi economici per trattenere gli infermieri in Lombardia, un piano di welfare abitativo realizzato in collaborazione con ALER per offrire alloggi a canone sostenibile nelle aree dove il costo della vita è più elevato e un sistema di monitoraggio trimestrale dei posti vacanti nei reparti più critici, come i Pronto Soccorso.

Il piano prevede inoltre il potenziamento della formazione e delle borse di studio per gli studenti dei corsi di laurea in Infermieristica.

Spazio anche al reclutamento internazionale, che dovrà essere sviluppato attraverso accordi strutturati con altri Paesi, percorsi di formazione linguistica e verifiche delle competenze professionali.

Nel testo approvato sono state inserite anche alcune proposte avanzate dalle opposizioni, tra cui quella della consigliera del Partito Democratico Carmela Rozza sull’introduzione di indirizzi regionali per regolamentare l’impiego di personale infermieristico fornito da cooperative e agenzie esterne, e quella di Massimo Vizzardi che sollecita il rinnovo del contratto nazionale del comparto Sanità.

Una professione che perde attrattività

La seduta straordinaria era stata richiesta dalle opposizioni, con prima firmataria Lisa Noja (Italia Viva), che ha richiamato l’attenzione sui numeri della crisi.

Secondo i dati illustrati durante il dibattito, nel 2024 il Servizio sanitario regionale avrebbe perso 3.523 infermieri, mentre solo 947 uscite sarebbero state legate al pensionamento. A livello nazionale la carenza è stimata in circa 175 mila professionisti rispetto agli standard europei.

Tra le cause più frequentemente indicate ci sono stipendi ritenuti poco competitivi, carichi di lavoro elevati, difficoltà nella conciliazione tra vita privata e professionale e limitate prospettive di crescita.

Anche sul fronte universitario emergono segnali di difficoltà. In alcuni atenei lombardi i posti disponibili nei corsi di laurea in Infermieristica risultano superiori alle domande di iscrizione. All’Università Statale di Milano, ad esempio, a fronte di 815 posti disponibili si sono candidati 567 studenti. All’Insubria, lo scorso anno, solo 166 studenti avevano indicato come prima scelta il corso per diventare infermiere lasciando scoperti 84 posti.

Il confronto politico

«La carenza di infermieri è una sfida globale che in Lombardia subisce anche la forte pressione dei mercati esteri confinanti. Con questo piano investiamo in modo strutturale sul futuro del nostro sistema sanitario» ha dichiarato Christian Garavaglia.

Dall’opposizione, Lisa Noja ha sottolineato la necessità di accompagnare gli impegni approvati con adeguate risorse economiche, mentre Carmela Rozza ha ribadito che valorizzare la professione infermieristica significa investire nella qualità dell’assistenza sanitaria.

L’Aula ha invece respinto un ordine del giorno del Partito Democratico che proponeva ulteriori misure, tra cui una piattaforma regionale per la mobilità del personale sanitario, campagne di orientamento per gli studenti e un piano straordinario di formazione e reclutamento.

Bertolaso: «Primi segnali di inversione di tendenza»

Nel corso del dibattito l’assessore regionale al Welfare Guido Bertolaso ha evidenziato come la situazione lombarda, pur problematica, sia meno critica rispetto ad altre realtà. «Nel 2018 nella nostra regione c’erano 38 mila infermieri, oggi sono 37.523 e ogni anno ne entrano circa 2.900 nel sistema sanitario lombardo» ha spiegato l’assessore, sottolineando il lavoro svolto sul fronte delle assunzioni e della formazione.

Bertolaso ha inoltre ricordato il progetto avviato con l’Uzbekistan, che ha portato alla formazione di 150 infermieri e all’apertura a Tashkent di un ufficio regionale dedicato al reclutamento di personale sanitario.