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Nascono i comitati di Futuro Nazionale nelle Valli del Verbano: già 200 iscritti in meno di un mese

Costituiti i gruppi di Cuveglio, Luino e Laveno Mombello. I referenti saranno delegati all'assemblea nazionale di Roma del 13 e 14 giugno. Obiettivo: radicarsi sul territorio e preparare la partecipazione alle future competizioni elettorali.

Generico 08 Jun 2026

Prende forma anche nelle Valli del Verbano la presenza di Futuro Nazionale. Tra la fine di maggio e l’inizio di giugno sono stati costituiti tre comitati territoriali che fanno riferimento al movimento politico: il primo a Cuveglio, seguito da Luino e infine da Laveno Mombello.

A guidare le nuove realtà locali sono stati individuati Alessio Gardoni per Cuveglio, Oscar Fiabane per Luino e Vincenzo Bruno per Laveno Mombello. A coordinare l’attività dei tre comitati, che i promotori definiscono «la spina dorsale delle Valli del Verbano», sarà Marco Ermolli, indicato come trait d’union del territorio.

Secondo quanto comunicato dai promotori, in meno di venti giorni dall’avvio dell’iniziativa è stata raggiunta quota 200 iscritti. Un dato che viene letto come un segnale di interesse nei confronti del progetto politico e che ha portato all’elezione dei tre referenti territoriali come delegati all’assemblea nazionale di Futuro Nazionale, in programma a Roma il 13 e 14 giugno.

L’obiettivo dichiarato è quello di consolidare la presenza del movimento nelle aree del Medio e Alto Verbano, costruendo una struttura organizzativa capace di rappresentare le istanze del territorio e di preparare la partecipazione alle prossime tornate elettorali con propri candidati.

I responsabili dei comitati spiegano che il lavoro in corso è orientato sia al rafforzamento dell’organizzazione interna sia all’ampliamento della base degli aderenti. Nelle prossime settimane, inoltre, verranno presentate iniziative pubbliche finalizzate a far conoscere il movimento e i suoi programmi ai cittadini delle Valli del Verbano.

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Pubblicato il 11 Giugno 2026
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