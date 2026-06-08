NAU! diventa società Benefit: crescita sostenibile e valore condiviso al centro della strategia

NAU!, azienda del distretto dell’occhialeria di Castiglione Olona, compie un nuovo passo nel proprio percorso di sviluppo responsabile e sostenibile. L’azienda è diventata ufficialmente Società Benefit, consolidando così un impegno che da anni caratterizza la sua attività e la sua visione imprenditoriale. La decisione è stata approvata dall’Assemblea dei Soci riunitasi a Milano il 4 giugno, con la modifica dello Statuto societario che introduce formalmente le finalità di beneficio comune destinate a orientare le attività dell’impresa accanto agli obiettivi economici.

La trasformazione rappresenta un passaggio significativo perché sancisce l’integrazione strutturale di valori sociali e ambientali nelle strategie aziendali e nei processi di governance. Con il nuovo assetto, NAU! si impegna a operare in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti delle persone, delle comunità, dei territori e dell’ambiente.

PROMUOVERE IL BENESSERE

Le finalità individuate riguardano la promozione del benessere visivo attraverso l’accesso a soluzioni ottiche di qualità, la diffusione della cultura della prevenzione e della consapevolezza visiva, lo sviluppo di modelli di economia circolare nel settore dell’occhialeria e la riduzione dell’impatto ambientale lungo l’intero ciclo di vita dei prodotti. Particolare attenzione viene riservata anche alle persone che lavorano all’interno dell’azienda, attraverso la promozione di condizioni di lavoro eque e inclusive, orientate alla crescita professionale e al benessere individuale. A queste si aggiungono il sostegno alle comunità locali mediante iniziative sociali, culturali e sanitarie e il rafforzamento di una governance trasparente, capace di misurare e rendicontare gli impatti generati verso tutti gli stakeholder.

QUATTRO AMBITI STRATEGICI

Le nuove finalità si concentrano in quattro ambiti strategici: salute visiva, sostenibilità, inclusione sociale e cura delle persone. Un approccio che punta a mantenere l’equilibrio tra la creazione di valore economico e quella di benefici concreti per la collettività. «Diventare Società Benefit significa rendere ancora più esplicito e misurabile ciò che da sempre ispira il nostro modo di fare impresa: mettere le persone al centro, promuovere il benessere visivo e generare un impatto positivo per la società e per l’ambiente», sottolinea l’azienda. Con questa scelta, NAU! conferma la volontà di contribuire a un modello imprenditoriale orientato alla creazione di valore condiviso e duraturo, capace di accompagnare la crescita dell’impresa verso un futuro più sostenibile e inclusivo.