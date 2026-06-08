Nel centrosinistra di Somma polemica interna sul mancato apparentamento con Azione
Il segretario Pd Xhuljano Banaj apre subito la riflessione critica: "Non abbiamo condiviso la scelta". Da Sinistra per Somma la replica immediata: "Una scelta di coerenza"
«Non abbiamo nulla da rimproverarci» dice Stefano Aliprandini, dopo la sconfitta a Somma Lombardo. Ma in realtà nel centrosinistra si accende subito una analisi critica sul mancato apparentamento con Azione, annunciato a otto giorni dal voto.
Ad aprire la riflessione critica (o se si preferisce la polemica) è Xhuljano Banaj, segretario cittadino del Partito Democratico: «Per quello che è avvenuto con l’apparentamento con Azione, Stefano si assume tutta la responsabilità» rimarca Banaj. «Come Pd avevamo fatto presente la nostra disponibilità all’apparentamento, così non è stato. Ognuno fa le proprie scelte».
Un siluro non da poco, nel momento bruciante della sconfitta. Ma anche un passaggio politico chiaro da analizzare, al di là dei temi emersi in campagna elettorale o dell’azione amministrativa degli undici anni precedenti. A ribattere subito alla lettura di Banaj interviene Alberto Visco Gilardi, di Sinistra per Somma, l’altra lista più apertamente politica che ha sostenuto Aliprandini e prima Bellaria: «È stata una scelta condivisa. Il Pd sbaglia perché abbiamo fatto una scelta di coerenza, coerenza di valori e e di progetti, è su questo che si costruisce la capacità di amministrare una città. Solo mantenendo una coerenza si può costruire una alternativa per il futuro».
La scelta è stata evidentemente costruita dentro la coalizione, anche con le altre due liste più strettamente civiche. Ma è chiaro che da qui riparte anche l’analisi complessiva sulla sconfitta che pesa.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Tommaso Guidotti su Sulla ciclabile di viale Belforte serve fare chiarezza
Fabio Rocchi su Sulla ciclabile di viale Belforte serve fare chiarezza
principe.rosso su Ragazzini spaccano con un martelletto il vetro di un autobus di Autolinee Varesine, l'azienda: "Siamo esasperati"
robertolonate su Cade da un'impalcatura in un cantiere a Tradate, operaio soccorso dai vigili del fuoco
SABY24 su I genitori di un bimbo sono sordi, a Cocquio Trevisago una classe impara la lingua dei segni per la recita di fine anno
Felice su Rissa con bastoni e sassaiola alla stazione di Garbagnate: danneggiato anche un treno
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.