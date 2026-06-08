Varese News

Gallarate/Malpensa

Nel centrosinistra di Somma polemica interna sul mancato apparentamento con Azione

Il segretario Pd Xhuljano Banaj apre subito la riflessione critica: "Non abbiamo condiviso la scelta". Da Sinistra per Somma la replica immediata: "Una scelta di coerenza"

Generico 08 Jun 2026

«Non abbiamo nulla da rimproverarci» dice Stefano Aliprandini, dopo la sconfitta a Somma Lombardo. Ma in realtà nel centrosinistra si accende subito una analisi critica sul mancato apparentamento con Azione, annunciato a otto giorni dal voto.

Ad aprire la riflessione critica (o se si preferisce la polemica) è Xhuljano Banaj, segretario cittadino del Partito Democratico: «Per quello che è avvenuto con l’apparentamento con Azione, Stefano si assume tutta la responsabilità» rimarca Banaj.  «Come Pd avevamo fatto presente la nostra disponibilità all’apparentamento, così non è stato. Ognuno fa le proprie scelte».

Un siluro non da poco, nel momento bruciante della sconfitta. Ma anche un passaggio politico chiaro da analizzare, al di là dei temi emersi in campagna elettorale o dell’azione amministrativa degli undici anni precedenti. A ribattere subito alla lettura di Banaj interviene Alberto Visco Gilardi, di Sinistra per Somma, l’altra lista più apertamente politica che ha sostenuto Aliprandini e prima Bellaria: «È stata una scelta condivisa. Il Pd sbaglia perché abbiamo fatto una scelta di coerenza, coerenza di valori e e di progetti, è su questo che si costruisce la capacità di amministrare una città. Solo mantenendo una coerenza si può costruire una alternativa per il futuro».

La scelta è stata evidentemente costruita dentro la coalizione, anche con le altre due liste più strettamente civiche. Ma è chiaro che da qui riparte anche l’analisi complessiva sulla sconfitta che pesa.

 

 

Tutti gli eventi

di giugno  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
Roberto Morandi
roberto.morandi@varesenews.it

Fare giornalismo vuol dire raccontare i fatti, avere il coraggio di interpretarli, a volte anche cercare nel passato le radici di ciò che viviamo. È quello che provo a fare a VareseNews.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 08 Giugno 2026
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.