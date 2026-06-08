Nel centrosinistra di Somma polemica interna sul mancato apparentamento con Azione

«Non abbiamo nulla da rimproverarci» dice Stefano Aliprandini, dopo la sconfitta a Somma Lombardo. Ma in realtà nel centrosinistra si accende subito una analisi critica sul mancato apparentamento con Azione, annunciato a otto giorni dal voto.

Ad aprire la riflessione critica (o se si preferisce la polemica) è Xhuljano Banaj, segretario cittadino del Partito Democratico: «Per quello che è avvenuto con l’apparentamento con Azione, Stefano si assume tutta la responsabilità» rimarca Banaj. «Come Pd avevamo fatto presente la nostra disponibilità all’apparentamento, così non è stato. Ognuno fa le proprie scelte».

Un siluro non da poco, nel momento bruciante della sconfitta. Ma anche un passaggio politico chiaro da analizzare, al di là dei temi emersi in campagna elettorale o dell’azione amministrativa degli undici anni precedenti. A ribattere subito alla lettura di Banaj interviene Alberto Visco Gilardi, di Sinistra per Somma, l’altra lista più apertamente politica che ha sostenuto Aliprandini e prima Bellaria: «È stata una scelta condivisa. Il Pd sbaglia perché abbiamo fatto una scelta di coerenza, coerenza di valori e e di progetti, è su questo che si costruisce la capacità di amministrare una città. Solo mantenendo una coerenza si può costruire una alternativa per il futuro».

La scelta è stata evidentemente costruita dentro la coalizione, anche con le altre due liste più strettamente civiche. Ma è chiaro che da qui riparte anche l’analisi complessiva sulla sconfitta che pesa.