Nel mezzo della tempesta un albero cade sopra l’asilo di Ferno

Nel mezzo della tempesta un albero è caduto sopra alla recinzione e all’edificio dell’asilo di Ferno: per fortuna non ci sono stati feriti.

Intorno alle 15.30 il paese vicino a Malpensa è stato investito dal fronte temporalesco, con precipitazioni violente e vento: un albero del giardino delle scuole primarie, in via Cinque Martiri (siamo al margine del centro del paese) si è spezzato ed è caduto verso la strada, abbattendosi verso l’asilo consorziato.

Il tronco si è poggiato sulla recinzione del giardino delle primarie e la caduta è stata frenata dai rami di un albero antistante l’asilo, anche se alcuni rami avrebbero toccato anche il tetto dell’edificio della scuola materna.

L’episodio è avvenuto quasi all’ora di uscita dei bambini. O meglio: tra la prima e la seconda “finestra” di uscita dei bambini.

In corso le operazioni di taglio dei rami e poi del tronco, con i vigili del fuoco e un altro mezzo a supporto, un cestello fornito dal Comune. Da valutare i danni al tetto della struttura.

I vigili del fuoco sono intervenuti anche in via Santa Maria, sulla curva della strada che scende alle reti perimetrali di Malpensa: i pompieri hanno rimosso la pianta caduta da un fondo privato, mentre la Polizia Locale ha gestito la viabilità.