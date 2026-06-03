Nel nome di Franca: successo per il 4° Memorial Caon di Gavirate

Una scorpacciata di basket femminile, quella andata in scena nel ponte tra maggio e giugno a Gavirate, una località dove questa disciplina vanta una lunga storia e dove resta molto radicata. Nella palestra di via Fermi è andata in scena la 4a edizione del Memorial Caon, torneo dedicato a Franca Caon, capitana della formazione locale tra gli anni Settanta e Ottanta, scomparsa pochi anni fa.

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Sul parquet si sono alternate le squadre di tre fasce giovanili: dalle più piccole under 13 alle under 15 fino ad arrivare alle formazioni under 17. La Pro Patria di Busto Arsizio si è imposta sia nel torneo under 13 sia tra le under 15 mentre il titolo under 17 è andato alle comasche di Villaguardia, trascinate dalla MVP Carolina Turato.

Gli altri premi individuali: Emma Cirillo è stata eletta miglior giocatrice Under 15, Matilda Pozzi (Pro Patria) e Carlotta Bottazzi (Tradate) sono risultate le migliori marcatrici; le padrone di casa di Gavirate invece si sono distinte nelle gare del tiro da tre punti, vinte da Zoe Di Rico (U15) e Alice Paronelli (U17).

Ottima la partecipazione di pubblico sugli spalti di via Fermi: alle premiazioni hanno preso parte anche il sindaco e il vicesindaco di Gavirate – Massimo Parola e Roberto Zocchi – oltre ad alcune vecchie glorie della formazione gaviratese e alla famiglia di Franca Caon.