Nel Parco Pineta nasce l’Albero delle CostellAzioni

Un albero fatto di nomi, colori, parole e storie personali, destinato a crescere nel tempo grazie al contributo diretto dei cittadini. Domenica 11 ottobre il Centro Didattico Scientifico – EcoPlanetario di Tradate ospiterà l’inaugurazione ufficiale dell’Albero delle CostellAzioni. L’installazione artistica rappresenta l’atto conclusivo e il simbolo di un percorso culturale che nei mesi scorsi ha saputo intrecciare arte, natura, scienza e partecipazione comunitaria all’interno del territorio protetto.

Un’opera d’arte collettiva nei boschi

L’Albero delle CostellAzioni non sarà un monumento statico da osservare, ma un’opera aperta di cui chiunque potrà diventare parte integrante. Lungo i sentieri che circondano la struttura didattica, i visitatori avranno la possibilità di lasciare un segno concreto del proprio passaggio attraverso un tondino di legno personalizzato, che entrerà a far parte stabilmente dell’installazione.

Ogni partecipante potrà scegliere un nome proprio o quello di una persona cara, abbinarvi una parola dal forte valore simbolico e selezionare una sfumatura cromatica tra tre opzioni disponibili. I colori rappresentano i pilastri del progetto: il verde per la Terra, il giallo per le Costellazioni e l’azzurro per il Cielo.

La cultura del dono e il bilancio del progetto

L’iniziativa vuole porre l’accento sul valore della condivisione e sulla memoria storica della comunità locale, lasciando una traccia visibile del passaggio dei visitatori.

«L’idea dell’Albero delle CostellAzioni nasce – la spiegazione dei rappresentanti di AstroNatura, associazione promotrice – dal desiderio di lasciare qualcosa che resti nel tempo e racconti la cultura del dono. Ogni tondino rappresenta una presenza, un ricordo, una scelta. Un piccolo gesto che entra a far parte di qualcosa di più grande e condiviso».

L’inaugurazione della struttura in legno corona il programma più ampio di “CostellAzioni”, un progetto culturale che ha animato l’area protetta e i comuni limitrofi con laboratori scientifici, incontri tematici, attività artistiche sul campo, proiezioni ed eventi speciali in EcoPlanetario, letture e percorsi sensoriali immersivi nella natura.

Coinvolgimento del territorio e della cittadinanza

Nel corso dell’anno le diverse attività hanno registrato il coinvolgimento attivo di bambini, famiglie, giovani e adulti, trasformando il Centro Didattico Scientifico in uno spazio di sperimentazione e conoscenza condivisa. L’appuntamento dell’11 ottobre si configura quindi come un invito diretto alla cittadinanza per sancire il legame tra il territorio e i suoi abitanti.

L’intero progetto è stato realizzato da AstroNatura Cooperativa Sociale grazie al sostegno fondamentale della Fondazione Comunitaria del Varesotto, che ha cofinanziato l’iniziativa nell’ambito del Bando Arte & Cultura 2025. Fondamentale per la riuscita delle attività è stata la sinergia con una rete di partner territoriali che comprende l’Ente Parco Pineta di Appiano Gentile e Tradate e l’Istituto Oikos, da anni impegnati nella valorizzazione ambientale e nella partecipazione della comunità.

Per sostenere il progetto, scoprire le iniziative in programma o diventare parte dell’Albero delle CostellAzioni è possibile consultare il sito di AstroNatura: www.astronatura.it/progetti/dettaglio/30-costellazioni