Nella notte tra il 4 e il 5 giugno chiudono gli svincoli della A8 di Castronno, Cavaria e Solbiate
Le chiusure per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza. La misura tra le 21 e le 5
Sulla A8 Milano-Varese, per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:
Dalle 21:00 di giovedì’ 4 alle 5:00 di venerdì 5 giugno, in modalità alternata
-sarà chiuso lo svincolo di Castronno, in uscita per chi proviene da Milano.
In alternativa si consiglia di uscire a Gazzada/Buguggiate;
–sarà chiuso lo svincolo di Cavaria, in uscita per chi proviene da Milano.
In alternativa si consiglia di uscire a Solbiate Arno Albizzate o a Gallarate, sulla stessa A8, o a Besnate, sulla D08 Diramazione Gallarate-Gattico;
-sarà chiuso lo svincolo di Cavaria, in entrata in entrambe le direzioni.
In alternativa si consiglia di entrare ai seguenti svincoli:
verso Milano: Busto Arsizio.
Si ricorda la chiusura, in modalità continuativa, dell’entrata di Gallarate, verso Milano, per lavori di installazione nuove barriere antirumore; verso Varese: Solbiate Arno Albizzate.
Si ricorda che le suddette chiusure saranno effettuate in modalità alternata.
Dalle 21:00 di venerdì 5 alle 5:00 di sabato 6 giugno
-sarà chiuso lo svincolo di Solbiate Arno Albizzate, in entrata in entrambe le direzioni.
In alternativa si consiglia di entrare ai seguenti svincoli:
verso Milano: Cavaria;
verso Varese: Castronno.
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