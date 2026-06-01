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Gallarate/Malpensa

Nella notte tra il 4 e il 5 giugno chiudono gli svincoli della A8 di Castronno, Cavaria e Solbiate

Le chiusure per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza. La misura tra le 21 e le 5

lavori autostrada notte

Sulla A8 Milano-Varese, per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

Dalle 21:00 di giovedì’ 4 alle 5:00 di venerdì 5 giugno, in modalità alternata

-sarà chiuso lo svincolo di Castronno, in uscita per chi proviene da Milano.

In alternativa si consiglia di uscire a Gazzada/Buguggiate;

sarà chiuso lo svincolo di Cavaria, in uscita per chi proviene da Milano.

In alternativa si consiglia di uscire a Solbiate Arno Albizzate o a Gallarate, sulla stessa A8, o a Besnate, sulla D08 Diramazione Gallarate-Gattico;

-sarà chiuso lo svincolo di Cavaria, in entrata in entrambe le direzioni. 

In alternativa si consiglia di entrare ai seguenti svincoli:

verso Milano: Busto Arsizio.

Si ricorda la chiusura, in modalità continuativa, dell’entrata di Gallarate, verso Milano, per lavori di installazione nuove barriere antirumore; verso Varese: Solbiate Arno Albizzate.

Si ricorda che le suddette chiusure saranno effettuate in modalità alternata.

Dalle 21:00 di venerdì 5 alle 5:00 di sabato 6 giugno

-sarà chiuso lo svincolo di Solbiate Arno Albizzate, in entrata in entrambe le direzioni.

In alternativa si consiglia di entrare ai seguenti svincoli:

verso Milano: Cavaria;

verso Varese: Castronno.

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Pubblicato il 01 Giugno 2026
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