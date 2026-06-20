“Nessuno nasce innocente”: Don David Riboldi presenta a Fagnano Olona il libro sul carcere di Busto Arsizio

Il cappellano della casa circondariale di Busto Arsizio e fondatore della Valle di Ezechiele racconta la sua esperienza al giornalista Marco Linari in un volume che sarà presentato lunedì 6 luglio

Un libro-intervista per raccontare la vita quotidiana dietro le sbarre, scardinare i luoghi comuni sulla detenzione e mostrare come il riscatto sociale sia possibile attraverso il lavoro. Nasce così “Nessuno nasce innocente”, il volume in cui don David Maria Riboldi, da otto anni cappellano del carcere di Busto Arsizio e fondatore della cooperativa La Valle di Ezechiele, si racconta al giornalista e scrittore Marco Linari. Il libro, pubblicato dal marchio Linea Grafica e inserito nella collana “Wild & Wilde”, viene distribuito su Amazon e sarà al centro di un evento di presentazione a Fagnano Olona.

Il libro sarà presentato in una serata benefica il prossimo lunedì 6 luglio, che è anche il giorno del 44° compleanno di Don David, al chiosco da Mario di Fagnano Olona, gestito dalla cooperativa di ex detenuti creata da don David.

Dall’oratorio al cammino di Santiago

La svolta nella vita di don David, classe 1982, arriva otto anni fa. All’epoca il sacerdote svolgeva il ruolo di coadiutore in oratorio a Cernusco sul Naviglio, quando ricevette la proposta dall’arcivescovo Mario Delpini di diventare il cappellano della casa circondariale di Busto Arsizio. Una decisione non semplice, maturata dopo un mese di riflessione lungo il cammino di Santiago, tra dubbi e lacrime, fino alla consapevolezza che la sua missione sarebbe stata proprio quella di diventare un “prete di galera”.

I numeri del riscatto con la Valle di Ezechiele

Nel corso della sua attività, don David ha unito la dimensione spirituale alle risposte concrete fondando la cooperativa sociale La Valle di Ezechiele. La struttura offre reali opportunità di reinserimento lavorativo ai detenuti e i dati confermano l’efficacia del progetto: su oltre quaranta persone inserite nel percorso lavorativo, solo una è tornata a commettere reati, abbattendo drasticamente le percentuali di recidiva.

Il rapporto con la politica e la società

Nelle pagine del libro-intervista c’è spazio per i racconti degli incontri con noti protagonisti della cronaca locale, ma anche per il dialogo costante con il mondo della politica, tra cui spicca un feeling speciale con Ignazio La Russa. Dialoghi portati avanti senza pregiudizi di schieramento, con l’unico obiettivo di stimolare una riforma del sistema carcerario che sia utile alla società. Il sacerdote si sofferma sul bisogno di guardare oltre il reato: «Io credo sia doveroso dare un’opportunità a chi in vita sua non l’ha mai avuta – spiega don David Maria Riboldi, cappellano del carcere di Busto Arsizio – perché questo non è un gesto di carità, ma di giustizia».

Un “podcast di carta” presentato a Fagnano Olona

Il volume rappresenta la seconda uscita della collana “Wild & Wilde”, concepita come una sorta di “podcast di carta” per approfondire la conoscenza di figure del territorio (il primo numero fu dedicato all’esperto di scuola Mauro Ghisellini). L’opera sarà presentata ufficialmente lunedì 6 luglio alle ore 20:45 a Fagnano Olona, presso il “Chiosco da Mario” all’interno del parco di via Cadorna 25, uno spazio gestito proprio dalla Valle di Ezechiele. La data dell’evento coincide con il giorno del compleanno di don David e la serata vedrà la partecipazione di diversi ospiti.