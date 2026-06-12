Niente iscrizioni, basta bussare: a San Vittore a Varese apre Happilandia, l’oratorio estivo bambini e genitori

Dopo cinque anni di Happiness, il progetto che ha fatto dell’oratorio di San Vittore un punto di riferimento per gli adolescenti di Varese, l’esperienza si allarga e cambia fascia d’età. Nasce Happilandia, un “oratorio per famiglie” pensato per i bambini da 0 a 6 anni accompagnati da genitori, nonni o altri adulti di riferimento.

L’iniziativa parte da una constatazione semplice: gli oratori estivi della città accolgono ogni anno migliaia di ragazzi, dalla prima elementare alla terza media, ma per le famiglie con figli più piccoli l’estate resta spesso un periodo scoperto, senza spazi e proposte dedicate. Happilandia vuole colmare proprio quel vuoto, prendendo spunto dall’esperienza di Mamilandia, attiva da dodici anni all’oratorio di Capolago.

Non serve iscriversi: basta presentarsi alla porta per entrare

Lo stile è quello che ha reso riconoscibile Happiness, il progetto guidato dall’educatore Filippo Maroni e raccontato lo scorso autunno anche in un documentario: un luogo gratuito, aperto e accogliente, dove stare in relazione, coltivare la comunità, giocare, fare merenda e stare bene insieme, con uno sguardo multiculturale. Non serve iscriversi: basta presentarsi alla porta per entrare.

Il programma prevede giochi condivisi, momenti di chiacchiera tra adulti, la merenda per tutti, il campo all’aperto e, nelle giornate più calde, il salone fresco al riparo dall’afa.

Le informazioni pratiche

Happilandia sarà attivo dal 16 giugno al 16 luglio, due pomeriggi a settimana, il martedì e il giovedì dalle 15.30 alle 19, all’oratorio di San Vittore, in via San Francesco d’Assisi 15 a Varese. L’ingresso è libero e gratuito.

Per informazioni: 348 7977045, happinessvarese@gmail.com, Instagram @happinessvarese.