Nodi burocratici rallentano l’affidamento diretto: proroga per il centro sportivo di Viggiù in attesa del Varese

L’impianto sportivo “Giulio Bizzozero” di via Molino dell’Oglio a Viggiù si prepara a cambiare volto, ma per il passaggio di consegne definitivo servirà ancora qualche mese. Il Comune ha infatti ufficializzato una proroga tecnica per l’attuale gestione, composta da Asd Viggiù Calcio 1920 e Sat 2010 ASD, che resterà alla guida della struttura fino al prossimo 31 luglio 2026. La decisione, formalizzata con la determinazione numero 211, nasce dalla necessità di valutare una proposta di riqualificazione profonda presentata dalla Varese Football Community, realtà che fa capo al Varese Football Club.

Il progetto della Varese Football Community

Al centro del futuro dell’area sportiva c’è un piano di ammodernamento che punta a risolvere le attuali carenze strutturali (leggi qui). Oggi, infatti, il centro risulta utilizzabile solo parzialmente a causa di criticità legate alla manutenzione degli spazi e delle attrezzature. La Varese Football Community ha manifestato l’interesse per un affidamento diretto, mettendo sul tavolo un progetto preliminare che mira a restituire alla comunità una struttura più efficiente. «L’obiettivo è valorizzare proposte tese alla riqualificazione e alla rifunzionalizzazione – si legge nella nota del Comune – anche parziale dell’impianto».

Tempi lunghi e nodi burocratici

L’istruttoria tecnica per analizzare nel dettaglio la fattibilità economica del piano richiederà circa sei mesi. A rallentare l’iter non è solo la complessità del progetto, ma anche un ostacolo di natura informatica e normativa. Le nuove linee guida dell’ANAC impongono infatti l’uso di piattaforme digitali certificate per gli appalti, ma i sistemi regionali sono ancora in fase di aggiornamento. «La piattaforma Sintel è in fase di progressivo aggiornamento tecnico delle schede ANAC – specifica il documento ufficiale – rendendo necessario attendere l’allineamento dei sistemi per poter procedere correttamente».

Continuità sportiva e costi invariati

Nonostante l’attesa burocratica, l’attività sul campo non subirà interruzioni. La priorità dell’Amministrazione comunale è quella di garantire che gli atleti possano continuare ad allenarsi senza disagi. La proroga tecnica permette di mantenere i cancelli aperti in attesa che si concluda il percorso avviato con la manifestazione d’interesse del club biancorosso.

Sotto il profilo finanziario, l’operazione non comporterà esborsi extra per le casse comunali. «La proroga non determina oneri aggiuntivi per l’Amministrazione – si legge nella nota comunale – in quanto le condizioni economiche e gestionali restano quelle previste dall’attuale contratto di concessione».

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