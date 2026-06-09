Nominati i responsabili di “Movimento alternativo” per Besozzo, Ispra, Travedona Monate, Brebbia e Bardello con Malgesso e Bregano

Prosegue il percorso di radicamento territoriale di “Movimento alternativo” attraverso la nomina di responsabili di zona incaricati di rappresentare il movimento e mantenere un rapporto diretto con i cittadini.

Max Nicoletti dichiara: «Considerata l’ampiezza del territorio che dovremo presidiare nei prossimi due anni, abbiamo deciso di suddividerlo in aree affidate a specifici responsabili territoriali, ai quali i cittadini potranno rivolgersi per confrontarsi sulle problematiche locali e sulle esigenze delle rispettive comunità. La scelta è quella di raggruppare quattro o cinque Comuni per ciascun responsabile, così da garantire una presenza più capillare e una maggiore vicinanza ai cittadini. In questo modo il responsabile territoriale potrà avere un contatto diretto con il territorio e una visione immediata delle problematiche da affrontare. Riteniamo che Elena Nicolini sia la persona ideale per ricoprire il ruolo di Responsabile Territoriale per Besozzo, Brebbia, Ispra, Travedona Monate e Bardello con Malgesso e Bregano. Siamo certi che svolgerà un ottimo lavoro, come già sta dimostrando all’interno del Direttivo, dove ricopre il ruolo di responsabile organizzazione e tesseramento».

Elena Nicolini commenta: «Desidero esprimere la mia più sincera gratitudine per la fiducia che mi è stata accordata con la nomina a Responsabile Territoriale per le zone di Besozzo, Travedona Monate, Ispra, Bardello con Malgesso e Bregano e Brebbia, nonché Responsabile del Tesseramento. Accolgo questo incarico con grande senso di responsabilità e con il pieno impegno di onorare la fiducia riposta in me, lavorando con dedizione per rafforzare la presenza e il radicamento del Movimento sul territorio affidatomi. Sarà mia cura operare con trasparenza, coerenza e spirito di servizio, nella consapevolezza che ogni nomina rappresenta prima di tutto un mandato collettivo, da onorare con i fatti e con il lavoro quotidiano al fianco dei cittadini. Rinnovo il mio impegno verso i valori e gli obiettivi del Movimento, certa che insieme potremo costruire un percorso di crescita e partecipazione sempre più ampio e radicato nelle nostre comunità locali».

Conclude Marco Gasparini: «Chiunque desideri ricevere informazioni o partecipare alle iniziative del Movimento, in particolare nei Comuni sopra indicati, può contattare direttamente Elena Nicolini all’indirizzo e-mail: brebbiaalternativo@gmail.com oppure seguire e contattare il Movimento attraverso i nostri canali social Facebook e Instagram. Cogliamo inoltre l’occasione per comunicare che nel 2027 il Comune di Besozzo sarà chiamato al rinnovo dell’Amministrazione comunale. Movimento Alternativo annuncia sin d’ora la propria presenza alla prossima competizione elettorale».