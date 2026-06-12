Non c’è emergenza idrica in Lombardia ma scatta l’invito al risparmio per allungare la stagione irrigua
Le piogge delle ultime settimane hanno migliorato la situazione delle riserve idriche, ma il forte deficit del manto nevoso e le scarse precipitazioni previste impongono una gestione attenta della risorsa
Non c’è una situazione di emergenza, ma sarà necessario utilizzare l’acqua con prudenza per garantire irrigazione ai campi il più a lungo possibile durante l’estate. È quanto emerso dall’ultima riunione del Tavolo regionale per l’utilizzo della risorsa idrica in agricoltura, convocato in Regione Lombardia con la partecipazione degli assessori Massimo Sertori e Alessandro Beduschi, insieme ai rappresentanti del mondo agricolo, dei consorzi di bonifica, dei gestori dei laghi e degli invasi idroelettrici.
Migliorano le riserve, ma pesa la scarsità di neve
Secondo i dati illustrati durante l’incontro, la situazione delle riserve idriche ha registrato un lieve miglioramento grazie alle piogge delle ultime settimane e all’accumulo d’acqua nei laghi e negli invasi. Il deficit rispetto alla media storica resta però significativo, pari al 26,5%, mentre il manto nevoso regionale risulta inferiore del 66% rispetto ai valori abituali ed è ormai prossimo all’esaurimento.
«I grandi laghi sono quasi pieni anche grazie alla gestione parsimoniosa della risorsa idrica attuata negli ultimi mesi» ha spiegato l’assessore regionale alle Risorse idriche Massimo Sertori, sottolineando però che le previsioni meteo non indicano precipitazioni significative nelle prossime settimane.
Riduzione delle portate dalla fine di giugno
Per affrontare il periodo di massima richiesta d’acqua da parte dell’agricoltura, il Tavolo ha deciso di garantire il pieno soddisfacimento delle esigenze irrigue almeno nella prossima settimana. Successivamente, a partire dalla settimana del 21 giugno, è prevista una riduzione concordata delle portate irrigue, che sarà gestita dai consorzi in base alle esigenze dei diversi territori e delle colture.
L’obiettivo è preservare le riserve disponibili e prolungare il più possibile la stagione irrigua.
Beduschi: “Lontani dall’emergenza del 2022”
«Siamo fortunatamente lontani dalla situazione di grave emergenza vissuta nel 2022, ma il ridotto innevamento invernale e le elevate temperature registrate in queste settimane impongono prudenza» ha dichiarato l’assessore all’Agricoltura Alessandro Beduschi.
L’assessore ha ricordato come l’acqua destinata all’agricoltura sia fondamentale in una fase delicata per lo sviluppo di colture come mais e cereali e ha ribadito che la Regione continuerà a monitorare costantemente l’evoluzione della situazione.
Confronto con il settore idroelettrico
Tra gli impegni assunti dalla Regione c’è anche l’avvio di un approfondimento con Terna e con i produttori idroelettrici per individuare modalità che consentano di conciliare l’utilizzo dell’acqua accumulata nelle dighe per la produzione energetica con le necessità irrigue del settore agricolo.
Dal Tavolo è emersa una posizione condivisa: gestire in modo prudente e coordinato una risorsa sempre più strategica, anche alla luce degli effetti del cambiamento climatico che stanno modificando tempi e durata delle stagioni irrigue.
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