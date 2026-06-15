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Non ce l’ha fatta il 54enne colpito da malore sulla ciclabile a Varese. Addio a Damiano Berto

L'uomo è deceduto in ospedale a Legnano. Carabiniere nella vita, era attivo nel movimento del ciclismo amatoriale

Damiano Berto

Non ce l’ha fatta il ciclista di 54 anni soccorso questa mattina, lunedì 15 giugno, sulla provinciale del lago di Varese, nel territorio di Azzate: si chiamava Damiano Berto, ciclista appassionato, di professione carabiniere, in servizio alla Compagnia di Gallarate.

L’allarme stamane era scattato alle 8 del mattino, nel tratto vicino al Santuario della Madonnina del lago. Sul posto erano prontamente intervenute l’ambulanza e l’elicottero del 118, oltre la polizia locale di Azzate, si era capito subito che si trattava di un grave malore seguito da caduta. Berto è stato trasferito in codice rosso all’ospedale di Legnano, ma i medici hanno potuto solo constatarne il decesso.

Berto era ciclista appassionato, attivo nel movimento del ciclismo amatoriale.
Sabato era impegnato come direttore di corsa al Trofeo Iseni dell’Asd Agrate Conturbia, nel Novarese, nell’ambito del circuito Controgiro, campionato provinciale Acsi.

«Alla famiglia di Damiano giunga la nostra viva partecipazione al loro profondo codoglio e sicuramente rimarra nel nostro ricordo perenne di vita» ha detto Cesare Vecchio, responsabile dell’Asd. «In segno di rispetto e partecipazione la gara di domenica 21 riservata al memorial di due altri consociati Aldi e Brizio di MTB è stata rinviata a data da destinarsi».

Ciclista soccorso sulla provinciale del lago ad Azzate: grave un 54enne, sul posto l’elisoccorso

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Pubblicato il 15 Giugno 2026
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