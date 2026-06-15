“Non siete fatti per lasciarvi spegnere dentro”: il messaggio ai giovani nell’omelia per Sara Vetrano

«La vita è fragile. Sì, è fragile. Può cambiare in un attimo. E questo fa paura. Ma proprio per questo voglio dirvelo con forza: la vita è preziosa».

È uno dei passaggi più intensi dell’omelia pronunciata da don Mario Ziviani durante il funerale di Sara Vetrano, la sedicenne di Marchirolo morta tragicamente domenica 7 giugno a Maccagno con Pino e Veddasca.

Nella chiesa di San Pietro gremita di persone, il sacerdote ha rivolto un pensiero particolare ai tanti ragazzi presenti, amici, compagni di scuola e giovani della comunità colpiti dalla scomparsa della ragazza.

«Cari ragazzi, la morte di Sara vi scuote, vi provoca, vi mette davanti a una verità dura, la vita è fragile. Sì, è fragile. Può cambiare in un attimo. E questo fa paura. Ma proprio per questo voglio dirvelo con forza: la vita è preziosa». Parole accompagnate da un invito a non lasciarsi sopraffare dal dolore e dalla paura.

«Non siete fatti per lasciarvi spegnere dentro. Non siete destinati alla rassegnazione. Non siete chiamati a vivere in superfice. Siete chiamati a vivere davvero. A voler bene davvero. A non rimandare il bene. A dire una parola buona quando è possibile dirla. A chiedere scusa quando serve. A esserci per chi è fragile. A non sprecare i giorni».

L’omelia si è aperta con il riconoscimento del dolore che ha attraversato la famiglia e l’intera comunità. «Oggi noi piangiamo», ha detto don Ziviani, ricordando la mamma Paola, il papà Giacomo, la sorella Emanuela, gli amici e tutti coloro che hanno voluto bene a Sara.

Riprendendo la parabola evangelica dei talenti, il sacerdote ha spiegato come questi non siano soltanto capacità personali, ma «le opportunità della vita, le occasioni di bene che Dio mette nelle nostre mani, i volti che ci affida, il tempo che ci consegna, gli incontri che ci chiede di custodire».

Un riferimento che ha legato al percorso della giovane, ricordandone l’impegno come animatrice del Grest. «Sara quei talenti, li stava scoprendo e iniziava a farli circolare», ha detto, aggiungendo poi: «Sara questi talenti, li ha fatti circolare. Li ha trasformati in bene».

Don Ziviani ha ricordato anche la presenza della ragazza in famiglia, a scuola e con gli amici, sottolineando in particolare la sua attenzione verso i più piccoli. «Lo ha fatto nella sua famiglia, a scuola, con gli amici, con i bambini e in particolare con il cuginetto donando il suo tempo per curarlo. In queste esperienze, Sara non ha solo svolto un compito. Ha avuto cura. Ha mostrato premura per ciascuno».

Nel corso della celebrazione è stato sottolineato anche l’abbraccio della comunità alla famiglia Vetrano. «In questi giorni abbiamo visto qualcosa di grande: una comunità che si è stretta attorno alla famiglia di Sara» ha detto il sacerdote, richiamando quanto accaduto anche dopo la tragica morte di Vanessa Fino, nella primavera di due anni fa.

«Questa è la carità cristiana. Non è teoria. Non è un sentimento vago. E’ il bene che si fa vicino. E’ il peso del dolore che si porta insieme. E’ il volto di una comunità che, mentre non sa spiegare tutto, sceglie di amare sempre e comunque».

La conclusione dell’omelia è stata affidata a un lungo ringraziamento rivolto alla giovane. «Grazie Sara, per il bene seminato. Grazie per la cura data in modo speciale ai bambini. Grazie per la premura semplice e concreta che hai avuto verso tante persone. Grazie perché ci lasci una domanda seria su come vivere, e insieme una testimonianza bella».

Un saluto che si è chiuso con la preghiera perché il Signore accolga Sara «nella pienezza della sua pace», sostenga la sua famiglia e aiuti tutti a trasformare questa ferita in una vita «più unita, capace di maggiore carità». Perché, come ha ricordato don Ziviani citando San Paolo, «solo l’amore non avrà mai fine».