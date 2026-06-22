Nota azienda di trasporti del territorio ricerca autista
Presente sul mercato italiano da oltre 50 anni, Autotrasporti Pisana è alla ricerca di un autista
Autotrasporti Pisana Srl è alla ricerca di un autista da inserire nel proprio team. L’azienda offre una concreta opportunità di lavoro con prospettive di inserimento stabile all’interno dell’organico.
La posizione prevede attività di trasporto con trasferte e pernottamenti fuori sede. La ricerca è aperta sia a candidati con esperienza consolidata sia a persone con esperienza limitata: qualora necessario, l’azienda garantirà un periodo di affiancamento per favorire l’inserimento e l’apprendimento delle competenze richieste.
Requisiti richiesti
- Patente CE
- CQC merci in corso di validità
- Esperienza nella guida di mezzi pesanti
- Serietà e affidabilità
- Disponibilità alle trasferte e ai pernottamenti fuori sede
Come candidarsi
Gli interessati possono inviare il proprio curriculum vitae all’indirizzo e-mail: pisana@pmagroup.it.
Contatti
Autotrasporti Pisana Srl
Via Camillo Benso Conte di Cavour, 108, 21051 Arcisate VA
T: 0332 471031
@: pisana@pmagroup.it
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