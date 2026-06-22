Nota azienda di trasporti del territorio ricerca autista

Autotrasporti Pisana Srl è alla ricerca di un autista da inserire nel proprio team. L’azienda offre una concreta opportunità di lavoro con prospettive di inserimento stabile all’interno dell’organico.

La posizione prevede attività di trasporto con trasferte e pernottamenti fuori sede. La ricerca è aperta sia a candidati con esperienza consolidata sia a persone con esperienza limitata: qualora necessario, l’azienda garantirà un periodo di affiancamento per favorire l’inserimento e l’apprendimento delle competenze richieste.

Requisiti richiesti

Patente CE

CQC merci in corso di validità

Esperienza nella guida di mezzi pesanti

Serietà e affidabilità

Disponibilità alle trasferte e ai pernottamenti fuori sede

Come candidarsi

Gli interessati possono inviare il proprio curriculum vitae all’indirizzo e-mail: pisana@pmagroup.it.

Contatti

Autotrasporti Pisana Srl

Via Camillo Benso Conte di Cavour, 108, 21051 Arcisate VA

T: 0332 471031

@: pisana@pmagroup.it

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