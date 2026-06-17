Notte prima degli esami per quasi 8000 studenti delle scuole varesine

Domani mattina, giovedì 18 giugno, alle 8.30 suonerà la campanella dell’esame più atteso: l’Esame di maturità 2026 prende il via con la prima prova scritta di italiano, uguale per tutti gli indirizzi in tutta Italia. Sei ore a disposizione per scegliere tra sette tracce ministeriali che spaziano dall’analisi del testo al tema argomentativo, fino al tema di attualità.

I maturandi varesini

In provincia di Varese sono 7.985 i candidati che si siederanno domani davanti al foglio protocollo, di cui 217 privatisti, distribuiti in 189 commissioni.

Nelle scuole statali si contano 6.879 studenti interni più 107 privatisti, mentre le paritarie ne aggiungono 889 più altri 110 esterni. Il dato è in lieve crescita rispetto allo scorso anno, quando i candidati erano stati complessivamente 7.942, di cui 262 privatisti e 802 provenienti da scuole parificate.

In Lombardia

In Lombardia saranno 78.387 i maturandi, in aumento rispetto ai 77.059 del 2025, con una percentuale di ammissione del 97%, superiore alla media nazionale che si ferma al 96,8%. Gli studenti varesini rappresentano il 10% del totale.

A livello regionale, il 33% dei diplomanti frequenta un istituto tecnico, il 22% il liceo scientifico, il 17% una indirizzo professionale, l’11% il liceo delle scienze umane, il 6% il linguistico, il 4% il liceo classico e il 5% l’artistico.

In Italia

A livello nazionale i candidati sono 527.747, in crescita dello 0,6% rispetto ai 524.415 del 2025: 513.738 interni e 14.009 esterni, questi ultimi in aumento del 7,2%. La quota più consistente proviene dai licei con 273.959 maturandi, seguiti dai tecnici con 167.104 e dai professionali con 86.684.

Venerdì 19 giugno toccherà alla seconda prova scritta, differente per ciascun indirizzo e incentrata sulle discipline caratterizzanti il percorso scolastico.

Il nuovo Esame di Maturità

Quest’anno l’esame torna a chiamarsi ufficialmente Esame di maturità, nome abbandonato nel 1997. La novità più significativa riguarda il colloquio orale, che non verterà più sull’intero programma dell’ultimo anno ma si concentrerà su quattro discipline specifiche, individuate dal Ministero a gennaio e già comunicate agli studenti: due affidate a commissari interni e due a esterni. Niente più tesina e niente più materiale di partenza proposto dalla commissione: il colloquio si aprirà con una breve riflessione del candidato sul proprio percorso scolastico e personale.