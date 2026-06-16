Nuova avventura al Watford per Alessio Dionisi: “Motivato e pronto a questa sfida”

Alessio Dionisi ricomincia dall’Inghilterra. L’allenatore, varesino d’adozione, è il nuovo tecnico del Watford, club che milita nella Championship inglese. Per Dionisi si tratta della prima esperienza professionale fuori dai confini italiani, una scelta che lo proietta in una realtà storica del calcio d’oltremanica e che riavvolge il nastro dei ricordi: la panchina degli “Hornets”, infatti, in passato era già stata guidata da Beppe Sannino, un altro ex tecnico legatissimo a Varese.

Una nuova avventura a Vicarage Road

Il tecnico, 46 anni, si trasferisce a Londra dopo dodici anni trascorsi allenare in Italia, di cui due e mezzo spesi nella massima serie sulla panchina del Sassuolo. Dionisi ha firmato un contratto biennale con la società di proprietà della famiglia Pozzo e si è detto entusiasta di iniziare il ritiro in vista della stagione 2026/27. La sfida è stimolante: riportare il Watford ai vertici del calcio inglese dopo alcune stagioni di transizione.

Le prime parole del mister

Il nuovo allenatore ha mostrato subito una grande carica per l’inizio di questa avventura calcistica oltremanica. «Sono fortemente motivato – le parole di Alessio Dionisi rilasciate all’ufficio stampa del Watford – e non vedo l’ora di iniziare questa nuova sfida. Il calcio inglese mi ha sempre affascinato e ora ho l’opportunità di viverlo in prima persona. È fondamentale che la squadra abbia un’identità chiara e lavori per dimostrarla in ogni partita. Fin dai nostri primi colloqui, la proprietà e i direttori hanno espresso il desiderio e l’ambizione di puntare alle posizioni di vertice della classifica. Non sarà facile, ma lavoreremo per raggiungere questo obiettivo. Speriamo che i tifosi siano orgogliosi del lavoro che faremo e delle prestazioni della squadra».