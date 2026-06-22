Nuove energie per il parchetto di via Appiani, dietro la scuola Pellico di Varese
Sindaco e associazione Mayday may day hanno siglato un nuovo Patto per il bene comune, per abbellire l'area con fiori e aromatiche e promuovere iniziative ludiche e didattiche
Questa volta è l’associazione Mayday may day a firmare un nuovo Patto per il bene comune che ha per oggetto il parchetto di via Appiani, all’Ippodromo, proprio a due passi dalla scuola secondaria di primo Grado Pellico.
L’accordo, siglato nella mattinata del 22 giugno dal sindaco Davide Galimberti e dal presidente dell’associazione, Domenico Grieco, prevede la posa e la cura di nuove essenze e la promozione di iniziative sociali per tutte le età.
«L’idea di siglare con associazioni e privati cittadini dei Patti per i beni comuni per la cura e la valorizzazione di piccole aree comunali è partita con il mio primo mandato – ha ricordato il Primo Cittadino – Siglare oggi un nuovo Patto per un piccolo parco con una nuova associazione è il segno di come questo spunto sia valido, coinvolgente e dia buoni frutti».
Il parco di via Appiani è un’oasi verde già oggi molto frequentata dai residenti della zona, grazie all’area giochi e alle panchine sempre all’ombra grazie a grandi alberi frondosi che garantiscono una temperatura piacevole, anche quando il sole è a picco in queste giornate particolarmente calde e afose.
«La nostra idea – dice Grieco – è quella di abbellire ulteriormente lo spazio piantumando e curando piccole aiuole di fiori e di erbe aromatiche. Inoltre proporremo delle iniziative didattiche, educative e ludiche per le famiglie con bambini e anche per gli anziani».
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