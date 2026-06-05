Nuovi lavori in autostrada: previste chiusure in settimana sulla A8

Nuova settimana di cantieri e disagi notturni per gli automobilisti che viaggiano lungo l’autostrada A8 Milano-Varese. Società Autostrade ha comunicato un fitto calendario di chiusure stradali che scatteranno a partire da lunedì 8 giugno e si protrarranno fino alla mattina di lunedì 15 giugno. I provvedimenti si rendono necessari per consentire gli interventi di riqualifica, potenziamento e ammodernamento delle barriere antirumore in diversi tratti compresi tra Castronno, Solbiate Arno, Albizzate e l’allacciamento con la diramazione Gallarate-Gattico.

Si parte lunedì con lo stop tra Castronno e la D08

La prima chiusura è prevista dalle 21:00 di lunedì 8 alle 5:00 di martedì 9 giugno. In questa fascia oraria rimarrà sbarrato il tratto tra Castronno e l’allacciamento con la D08 Diramazione Gallarate-Gattico in direzione Milano. Gli svincoli di Solbiate Arno, Albizzate e Cavaria saranno chiusi in entrata in entrambe le direzioni. I veicoli leggeri diretti a Milano dovranno uscire a Castronno, percorrere la SP341 e la SS336 per poi rientrare in A8 a Busto Arsizio. I mezzi pesanti dovranno invece seguire un percorso specifico sulla viabilità ordinaria attraverso via XXV Aprile, via Carabelli e via De Gasperi prima di immettersi sulla SS341. Resta inoltre chiusa in modalità continuativa l’entrata verso Milano a Gallarate.

Le chiusure di martedì e i percorsi alternativi

Dalle 21:00 di martedì 9 alle 5:00 di mercoledì 10 giugno il blocco si sposterà nel tratto tra Solbiate Arno Albizzate e l’allacciamento D08, sempre verso Milano. Anche in questo caso rimarranno interdetti gli ingressi di Solbiate Arno, Albizzate e Cavaria in ambo le direzioni. Per raggiungere il capoluogo milanese il traffico sarà deviato sulla SS341 verso Cavaria e Gallarate, sulla SS33 del Sempione e sulla SS336 della Malpensa, con rientro a Busto Arsizio. Chi è diretto sulla diramazione Gallarate-Gattico verso la A26 dovrà invece svoltare sulla SP26 verso Jerago con Orago e Besnate, per poi fare ingresso in autostrada alla stazione di Besnate.

Mercoledì i lavori si spostano in direzione Varese

La notte successiva, dalle 21:00 di mercoledì 10 alle 5:00 di giovedì 11 giugno, i cantieri interesseranno la carreggiata opposta. Sarà chiuso il tratto tra l’allacciamento D08 e Cavaria in direzione Varese, insieme al ramo di immissione per chi proviene dalla diramazione Gallarate-Gattico ed è diretto verso Nord. Gli automobilisti diretti a Varese dovranno anticipare l’uscita a Gallarate e percorrere la SS341 fino a Solbiate Arno, dove potranno rientrare in A8. Chi supererà Gallarate verrà deviato d’obbligo sulla diramazione, potendo uscire a Besnate per poi riprendere la statale.

Il calendario del fine settimana fino al 15 giugno

Il programma dei lavori tornerà a colpire la corsia in direzione Milano per le restanti notti della settimana. Il tratto tra Solbiate Arno Albizzate e l’allacciamento D08 chiuderà nuovamente dalle 21:00 di giovedì 11 alle 5:00 di venerdì 12 giugno, dalle 22:00 di venerdì 12 alle 5:00 di sabato 13 giugno, dalle 21:00 di sabato 13 alle 5:00 di domenica 14 giugno e infine dalle 22:00 di domenica 14 alle 5:00 di lunedì 15 giugno. Le deviazioni ricalcheranno quelle già predisposte per la notte di martedì, con uscite obbligatorie e percorsi alternativi segnalati sul posto lungo le strade statali e provinciali del territorio.