Nuovo appuntamento musicale a Varese con il Festival Barocco alla scoperta de “I soliti noti e i quasi famosi”

la serata sarà l’occasione per conoscere anche la musica composta dai “quasi famosi”, cioè da coloro che ebbero meno fama dopo la morte, ma che in vita furono molto apprezzati per le loro opere

CONCERTO DI VENERDI’ 19 GIUGNO: “I SOLITI NOTI E I QUASI FAMOSI”.

I soliti noti sono i due compositori più importanti della seconda metà del XVIII secolo, F.J.Haydn e W.A.Mozart, ma la serata sarà l’occasione per conoscere anche la musica composta dai “quasi famosi”, cioè da coloro che ebbero meno fama dopo la morte, ma che in vita furono molto apprezzati per le loro opere. Tra questi vi erano Bologne, Hook, Kumpholtz e Petrini.

Silvia Tuja – flauto

Elena Spotti – arpa