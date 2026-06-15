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Tempo Libero

Nuovo appuntamento musicale a Varese con il Festival Barocco alla scoperta de “I soliti noti e i quasi famosi”

la serata sarà l’occasione per conoscere anche la musica composta dai “quasi famosi”, cioè da coloro che ebbero meno fama dopo la morte, ma che in vita furono molto  apprezzati per le loro opere

FESTIVAL BAROCCO DE GLI SPEZIALI 2026 -XII EDIZIONE, Chiesa di S.Imerio (VA)
Spettacoli

19 Giugno 2026

CONCERTO DI VENERDI’ 19 GIUGNO: “I SOLITI NOTI E I QUASI FAMOSI”.

I soliti noti sono i due compositori più importanti della seconda metà del XVIII secolo, F.J.Haydn e W.A.Mozart, ma la serata sarà l’occasione per conoscere anche la musica composta dai “quasi famosi”, cioè da coloro che ebbero meno fama dopo la morte, ma che in vita furono molto  apprezzati per le loro opere. Tra questi vi erano  Bologne, Hook, Kumpholtz e Petrini.
Silvia Tuja – flauto
Elena Spotti – arpa

Maggiori Informazioni

15 Giugno 2026

Tutti gli eventi

di giugno  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno

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