Nuovo presidio all’ospedale di Varese: Filcams Cgil torna in piazza per i lavoratori delle pulizie

A quasi due mesi dal cambio di gestione dell’appalto delle pulizie negli ospedali dell’ASST Sette Laghi, la vertenza resta aperta. Nonostante il confronto istituzionale e il sostegno espresso da esponenti politici di diversi schieramenti, non è ancora stata trovata una soluzione alle richieste avanzate dai lavoratori e dai sindacati. Per questo motivo la Filcams Cgil di Varese ha annunciato una nuova manifestazione in programma mercoledì 24 giugno.

Il presidio si svolgerà dalle 10 alle 12.30 davanti all’ingresso del Pronto soccorso dell’ospedale di Circolo di Varese, in via Guicciardini. L’iniziativa prevede anche un corteo che si muoverà all’interno e all’esterno della struttura ospedaliera.

Una vertenza ancora senza risposta

Al centro della protesta c’è il cambio di gestione dell’appalto delle pulizie, entrato in vigore il 1° maggio 2026. Con il subentro del nuovo operatore, secondo il sindacato, non sarebbero state riconosciute alcune condizioni e garanzie che i dipendenti avevano maturato negli anni all’interno dell’appalto ASST Sette Laghi.

Una situazione che continua a generare preoccupazione tra lavoratrici e lavoratori impiegati nel servizio e che, secondo la Filcams Cgil, non ha ancora trovato una risposta soddisfacente nonostante i numerosi incontri e le interlocuzioni avviate nelle ultime settimane.

Raccolta firme per le proposte della Cgil

La manifestazione del 24 giugno sarà anche l’occasione per promuovere la raccolta firme a sostegno delle proposte di legge di iniziativa popolare lanciate dalla Cgil.

Le firme riguarderanno in particolare i temi delle tutele nei cambi di appalto e del rafforzamento della sanità pubblica, argomenti che il sindacato considera strettamente collegati alla vertenza in corso all’ASST Sette Laghi.

La mobilitazione rappresenta quindi un nuovo passaggio nella protesta dei lavoratori delle pulizie ospedaliere, in attesa che il confronto tra le parti possa portare a una soluzione condivisa.