Nuovo presidio per l’appalto delle pulizie all’Asst Sette Laghi. La Filcams: “Il voucher da 8 euro non basta”

Si è svolto questa mattina, davanti all’ospedale di Varese dell’ASST Sette Laghi, un presidio promosso dalla Filcams Cgil a tutela delle lavoratrici e dei lavoratori del servizio di pulizie, alle prese con il cambio di gestore avvenuto lo scorso primo maggio. La protesta arriva pochi giorni dopo un’audizione in Regione Lombardia, convocata giovedì scorso, alla quale hanno partecipato le organizzazioni sindacali, l’azienda Coop Service e l’ospedale.

Cosa è successo dal primo maggio

Secondo quanto denunciato dal sindacato, dal cambio di appalto il primo maggio non sarebbe più garantito un trattamento economico consolidato da quasi quarant’anni: le maggiorazioni per il lavoro domenicale, pari al 30%, che in precedenza incidevano anche sulla parte contributiva e su tutti gli istituti differiti – TFR, ferie, permessi, tredicesima e quattordicesima – non vengono più riconosciute dalla nuova gestione.

«L’azienda non sta facendo marcia indietro – spiega Valentina Calafiore, segretaria organizzativa della Filcams Cgil di Varese – Da qualche giorno ha erogato una card per i ticket restaurant: in maniera unilaterale ha deciso che alle lavoratrici che lavoreranno la domenica verrà dato un ticket da 8 euro, sia che tu lavori 2 ore, 3 ore o 8 ore. Non è venuta a fare negoziazione, ha semplicemente mandato una comunicazione dicendo che da quel giorno sarebbero arrivate le card».

Una misura comunicata senza alcuna negoziazione con le parti sindacali, secondo la denuncia della Filcams: «È vero che gli 8 euro netti li vai a spendere – prosegue Calafiore – ma la maggiorazione che le lavoratrici avevano prima andava ad arricchire, a contribuire su tutti gli istituti differiti: la maturazione del TFR, delle ferie, dei permessi, della tredicesima e della quattordicesima. È vero che in busta paga vedevi la maggiorazione, ma quel pezzettino incideva anche sulla contribuzione, quindi il valore economico era molto maggiore rispetto agli 8 euro che stanno erogando ora. Loro avevano il 30% di maggiorazione, che andava a incidere sulla parte contributiva e su tutti gli istituti differiti. In questo modo si sganciano un ticket da 8 euro che vale 8 euro, punto».

L’audizione in Regione: nessuna novità per il presente

Dall’audizione di giovedì scorso, spiega il sindacato, non è emerso alcun risultato concreto per la vertenza in corso, ma solo un impegno della Commissione regionale a inserire, nelle future gare d’appalto, garanzie normative e tutele nei capitolati, in modo da salvaguardare le condizioni pregresse dei lavoratori anche in caso di subentro di una nuova azienda. Un impegno che riguarda però esclusivamente il futuro, lasciando del tutto irrisolta la situazione delle lavoratrici e dei lavoratori già coinvolti dal cambio di appalto.

È in questo contesto, sottolinea la Filcams, che si inserisce anche la raccolta firme per la proposta di legge di iniziativa popolare “Io firmo – Stesso lavoro, stesso contratto”, promossa per rafforzare i diritti dei lavoratori impiegati in appalti e subappalti. La proposta chiede, tra l’altro, pari salario e pari diritti per chi lavora in appalto rispetto ai dipendenti dell’azienda committente, maggiore responsabilità dei committenti su sicurezza e condizioni di lavoro, limiti alle catene di subappalto e l’assunzione diretta da parte del committente in caso di appalto giudicato illecito.

La critica all’ospedale: “Non può restare spettatore”

Un punto centrale della protesta riguarda il ruolo dell’ASST Sette Laghi nella vicenda: «L’ospedale se ne sta lavando le mani, perché in sede di audizione, la settimana scorsa, ha detto che loro sono spettatori – denuncia Calafiore – Non si può pensare che l’ospedale sia uno spettatore e basta: ha delle responsabilità, ed è il motivo per cui oggi siamo qui anche a raccogliere le firme. La responsabilità deve essere vera, concreta, tangibile, non che quando c’è il problema ci si lava le mani: altrimenti quella non è responsabilità».

Le prossime mosse della Filcams

«Noi andiamo avanti – dichiara Calafiore -. La Filcams su questo non ci sta, noi vogliamo la maggiorazione. Ci impiegheremo sia con gli strumenti di lotta che abbiamo, i presidi, perché questo è l’ennesimo ma non sarà l’ultimo, sia eventualmente con un’altra giornata di sciopero, dopo quella già fatta il 18 maggio, sia con le vie legali: la maggiorazione la pretendiamo, questo vuoto normativo va colmato, punto. Anche se ci dovessimo impiegare un anno o un anno e mezzo, ai tempi della giustizia, noi la maggiorazione la vogliamo».

Calafiore ha infine precisato che, sul tema specifico della card da 8 euro, non tutte le sigle sindacali condividono la posizione critica della Filcams: alcuni rappresentanti di altre organizzazioni avrebbero giudicato positivamente l’iniziativa dell’azienda, definendola un gesto di apertura nei confronti delle lavoratrici: « per la Filcams Cgil il voucher resta del tutto insufficiente a colmare il sacrificio economico subito dal personale».