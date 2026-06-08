Obiettivo Saronno aderisce al presidio sulla sicurezza davanti al municipio: “Tema prioritario per la città”

Anche la lista civica Obiettivo Saronno parteciperà al presidio dedicato al tema della sicurezza in programma giovedì 11 giugno alle 18.30 davanti al municipio di Saronno, iniziativa promossa da Paolo Bocedi, fondatore dell’associazione nazionale SOS Italia Libera.

La formazione civica ha annunciato la propria adesione spiegando che la decisione nasce dall’ascolto delle preoccupazioni espresse dai cittadini e dalla convinzione che il tema della sicurezza debba occupare una posizione centrale nell’agenda amministrativa cittadina.

Obiettivo Saronno esprime preoccupazione per episodi di microcriminalità, furti, aggressioni, rapine, risse e atti vandalici che, secondo la lista, stanno incidendo sulla qualità della vita in città. Vengono inoltre richiamate le difficoltà percepite da residenti e commercianti, con particolare riferimento alla frequentazione degli spazi pubblici nelle ore serali e alla progressiva diminuzione delle attività commerciali.

La lista civica critica l’operato dell’amministrazione guidata da Ilaria Pagani, sostenendo che nel primo anno di mandato non abbia considerato la sicurezza una priorità politica. Allo stesso tempo ribadisce che il presidio non rappresenta una presa di posizione ideologica, ma un’iniziativa volta a sensibilizzare l’opinione pubblica e le istituzioni su una questione ritenuta centrale per la comunità.

«La sicurezza non è un tema di destra o di sinistra», sottolinea Obiettivo Saronno, che definisce la tutela del territorio una condizione necessaria per garantire libertà, coesione sociale e vivibilità urbana.

La lista ricorda inoltre di aver inserito nel proprio programma amministrativo diverse proposte dedicate alla sicurezza urbana e conferma la presenza dei propri rappresentanti alla manifestazione, con l’obiettivo di chiedere un presidio più attivo del territorio e una maggiore cura degli spazi cittadini.