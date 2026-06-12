Oggiona con Santo Stefano piange l’architetto Oscar Boschiroli, aveva 61 anni
Oltre che nel settore privato, era stato impegnato anche in progetti pubblici a Jerago con Orgo, Solbiate Olona e Besnate
È scomparso all’età di 61 anni l’architetto Oscar Boschiroli: professionista conosciuto e stimato nel territorio, Boschiroli ha dedicato la sua vita professionale all’attività tecnica e amministrativa, collaborando con diversi enti locali della provincia di Varese e contribuendo alla realizzazione di numerosi interventi pubblici.
Nato a Gallarate il 20 giugno 1964, si era laureato in Architettura al Politecnico di Milano nel 1991, iniziando nello stesso anno la professione che avrebbe svolto per oltre trent’anni. Nel corso della sua carriera ha affiancato all’attività privata numerosi incarichi per le amministrazioni pubbliche, occupandosi di progettazione, urbanistica e tutela del paesaggio.
Tra le opere pubbliche che portano la sua firma figurano diversi interventi nei comuni di Jerago con Orago e Solbiate Olona. A Jerago con Orago aveva progettato e diretto lavori di sistemazione e realizzazione di strade, la copertura dell’area feste, la sistemazione del cimitero e la realizzazione di un piazzale comunale. A Solbiate Olona aveva seguito interventi di riqualificazione stradale, il progetto per il superamento delle barriere architettoniche della scuola media, la realizzazione di piazza Gabardi e una zona ludica dedicata al centro anziani. A Besnate aveva inoltre curato i progetti di riqualificazione delle facciate e delle aree esterne delle scuole medie, edificio sottoposto a tutela storico-monumentale.
La sua esperienza si era sviluppata anche all’interno delle amministrazioni comunali. Ha lavorato presso i Comuni di Solbiate Olona, Jerago con Orago e Besnate, dove ha ricoperto ruoli legati all’istruttoria e alla gestione delle pratiche edilizie e urbanistiche, con particolare attenzione agli aspetti paesaggistici. Negli anni ha inoltre fatto parte delle commissioni paesaggistiche di diversi enti locali, tra cui Solbiate Olona, Oggiona con Santo Stefano, Carnago e Cassano Magnago.
I funerali saranno celebrati sabato 13 giugno alle ore 15 nella chiesa parrocchiale di Santo Stefano a Oggiona con Santo Stefano, preceduti dalla recita del Rosario alle 14.30. Al termine delle esequie seguirà la cremazione.
L’architetto Boschiroli riposa alla Casa Funeraria Broggini di Caronno Varesino, in via Piave 52H, dove è possibile rendergli omaggio negli orari di visita dalle 9 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18.30.
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