Olgiate Olona ricorda le 70 vittime del disastro aereo del 1959

Olgiate Olona si prepara a commemorare il 67° anniversario del disastro aereo del 26 giugno 1959, una delle più gravi tragedie dell’aviazione civile italiana. Anche quest’anno il Comune e i promotori delle iniziative dedicate alla memoria delle vittime organizzano una serie di appuntamenti che coinvolgeranno la comunità, le scuole e le istituzioni, nel segno del ricordo e della trasmissione della memoria alle nuove generazioni.

Le celebrazioni religiose e la cerimonia in municipio

Il programma commemorativo prevede un primo appuntamento domenica 21 giugno alle 9 nella Prepositurale antica Collegiata dei Santi Stefano e Lorenzo, dove verrà celebrata l’ultima delle dodici messe a suffragio delle settanta vittime della sciagura aerea. L’iniziativa si inserisce nel percorso di commemorazione avviato dopo il 65° anniversario del 2024.

Il momento centrale delle celebrazioni sarà venerdì 26 giugno alle 17.33 in municipio, l’ora esatta in cui avvenne il disastro. La cerimonia si aprirà con una preghiera internazionale di suffragio che comprenderà un brano del libro di Giobbe, una poesia di Umberto Saba e il Padre Nostro ecumenico. Seguirà l’intervento del sindaco Giovanni Montano.

Premiati gli studenti del progetto sulla memoria

Nel corso della commemorazione saranno premiate le autrici dei cinque elaborati ritenuti più meritevoli nell’ambito della sedicesima edizione del progetto didattico dedicato alla memoria del disastro aereo.

I testi sono stati selezionati da una giuria esterna tra i 42 elaborati realizzati dagli studenti delle classi 3ªA e 3ªC della scuola secondaria di primo grado Dante Alighieri, coordinate dalle docenti Elisabetta Feraco e Maria Cristina Gatti.

Le studentesse premiate sono Sara Grigolato con «Non è solo una parola», Sofia Malvestiti con «Incolpevoli vite», Michelle Pepe con «In ricordo delle 70 vittime», Beatrice Macchi con «Tempesta d’estate» e Aurora Senaldi con «Ti penso». Le ragazze riceveranno un attestato di merito e l’autrice dell’elaborato classificato al primo posto, se presente alla cerimonia, leggerà il proprio testo e riceverà un buono libri offerto dalla libreria Nuova Cimatura Vanzini di Olgiate Olona.

Omaggi floreali e memoria online

Come da tradizione, il 26 giugno saranno deposti omaggi floreali davanti al monumento memoriale di via 26 Giugno e sulla tomba di Maria Fermi Sacchetti nel cimitero cittadino. Alle 17.33 suonerà inoltre il campanone della Collegiata.

I testi della preghiera di suffragio, gli elaborati premiati e le immagini della cerimonia saranno pubblicati sul sito OlgiateOlona26giugno1959.org, che dal 2013, con il patrocinio del Comune, custodisce e diffonde la memoria di quella che viene ricordata come la quinta peggiore sciagura dell’aviazione civile italiana.