Olgiate Olona, Samuele Barigozzi torna dall’European youth cup con l’argento individuale e l’oro a squadre

Trasferta bulgara da incorniciare per Samuele Barigozzi. Il giovane arciere di Olgiate Olona è tornato dall’European Youth Cup 2026 di Ruse, la prima tappa del circuito continentale giovanile disputata dall’1 al 6 giugno, con due medaglie al collo nella categoria compound Allievi (Under 18): l’argento nella prova individuale e l’oro in quella a squadre con la Nazionale italiana.

Nel torneo individuale Barigozzi ha firmato un percorso di altissimo livello. Partito dall’undicesima posizione dopo le frecce di qualifica, ha superato negli ottavi lo spagnolo Raphael Amar Matejka (142-137), poi nei quarti il coreano An Taehwan al fotofinish (144-142) e in semifinale il britannico Bert Smart (145-143), conquistando l’accesso alla finale per l’oro. Nell’ultimo atto si è arreso al tedesco Gianluca De Silvio, che si è imposto 144-135 al termine di una sfida nella quale l’azzurrino ha comunque tenuto testa al più quotato avversario. Un secondo posto che vale tantissimo.

Il podio individuale ha visto la doppia presenza azzurra: il bronzo è infatti andato a Leonardo Bardasi, compagno di Nazionale di Barigozzi, che nella finalina ha superato proprio Smart per 141-137.

Il terzetto italiano composto da Bardasi, Barigozzi e Filippo Caporello ha conquistato la medaglia d’oro battendo in finale la formazione degli atleti neutrali (AIN) per 227-225, con appena due punti di margine in una sfida tiratissima decisa freccia dopo freccia.

«Torniamo a casa con una medaglia d’oro a squadre, ma soprattutto con una medaglia d’argento individuale – il commento, carico d’orgoglio, arrivato dal papà Marco, che condivide con il figlio la passione per il tiro con l’arco –. Samuele è arrivato in finale e ci ha provato, purtroppo uno dei due doveva perdere. Abbiamo portato a casa tanta esperienza e ci riproveremo sicuramente».

L’European Youth Cup è il circuito riservato dalla federazione World Archery Europe ai migliori arcieri Under 18 e Under 21 , e rappresenta per la Nazionale giovanile italiana il primo grande appuntamento internazionale outdoor della stagione: gli azzurrini erano arrivati a Ruse dopo un raduno di preparazione a Rovereto. Una disciplina, quella dell’arco compound, destinata a una ribalta sempre maggiore: farà infatti il suo debutto olimpico ai Giochi di Los Angeles 2028.

Per Barigozzi non si tratta del primo acuto internazionale. Nel 2024 l’arciere olgiatese aveva già conquistato l’oro europeo a squadre nella categoria Allievi agli Europei giovanili di Ploiești, in Romania, e nello stesso anno si era laureato campione italiano indoor di categoria a Pordenone con gli Arcieri Tre Torri di Cardano al Campo. Una passione di famiglia, coltivata accanto al papà Marco e il nonno Francesco.