Olimpiadi Milano-Cortina, 287 milioni per le opere: fondi anche per l’asse Busto Arsizio-Gallarate-Cardano

Anche il Varesotto rientra tra i territori che beneficeranno dei nuovi finanziamenti destinati alle opere legate alle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026. Tra gli interventi che saranno completati grazie alle risorse aggiuntive stanziate dal Governo figura infatti la riqualificazione dell’asse ferroviario e infrastrutturale Busto Arsizio-Gallarate-Cardano, considerato strategico per la mobilità lombarda.

“Ringrazio il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, per aver destinato alla Lombardia ulteriori 287,6 milioni di euro che consentiranno di completare cinque opere strategiche già inserite nel Piano delle opere olimpiche di Milano-Cortina”. Lo scrive su Facebook il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana.

“Si tratta di interventi attesi e fondamentali per il nostro territorio – aggiunge il presidente – la linea ferroviaria Milano-Tirano con la soppressione dei passaggi a livello lungo la SS38, la galleria artificiale di Ponte di Legno, la variante di Trescore Entratico, la variante di Vercurago-San Gerolamo e la riqualificazione dell’asse Busto Arsizio-Gallarate-Cardano”.

“Le Olimpiadi di Milano Cortina 2026 hanno rappresentato una straordinaria opportunità di sviluppo per la Lombardia. Grazie a queste risorse – aggiunge – completiamo opere che miglioreranno la mobilità, la sicurezza e la qualità della vita dei cittadini, rafforzando al tempo stesso la competitività e l’attrattività del nostro territorio. Questa è l’eredità più importante dei Giochi: infrastrutture moderne, collegamenti più efficienti e investimenti concreti destinati a produrre benefici ben oltre la conclusione dell’evento olimpico”.

“Regione Lombardia – conclude Fontana – continuerà a lavorare in stretta collaborazione con il Governo affinché tutte le opere previste vengano realizzate nei tempi stabiliti, trasformando l’opportunità olimpica in crescita duratura per i nostri territori e per le future generazioni”.

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