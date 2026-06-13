Olimpiadi Milano – Cortina: il ringraziamento di Regione ai volontari Parco Lombardo della Valle del Ticino

Si è tenuta questa mattina, sabato 13 giugno, presso l’Auditorium Testori, nella prestigiosa cornice di Palazzo Lombardia, la cerimonia ufficiale di ringraziamento voluta da Regione Lombardia per omaggiare le donne e gli uomini della Protezione Civile e delle Polizie Locali, pilastri fondamentali della macchina della sicurezza e dell’assistenza durante i Giochi Olimpici Invernali Milano-Cortina 2026.

L’evento si è svolto alla presenza dell’Assessore regionale alla Sicurezza e Protezione Civile, Romano La Russa, e del Vicario Prefetto, Massimo Signorelli. Il Ministro alla Protezione Civile, Nello Musumeci, ha espresso la sua gratitudine a Regione Lombardia e a tutti i presenti tramite un video messaggio.

A rappresentare il Parco Lombardo della Valle del Ticino erano presenti il Presidente dell’Ente, Ismaele Rognoni, insieme a una delegazione di tre volontari, in rappresentanza degli oltre 300 volontari suddivisi nei 13 distaccamenti operativi presenti sull’intero territorio del Parco di oltre 92.000 ettari, dislocati tra la Città Metropolitana di Milano e le province di Varese e Pavia: Alessandro Ariano (salito sul palco a ritirare il premio per tutto il CVPT), Viviana Foieni e Corrado Spagnolo. Il Parco Lombardo della Valle del Ticino, parte integrante del dispositivo della Colonna Mobile Regionale, ha ricevuto un ulteriore stanziamento di 30.000 euro da Regione Lombardia (su un totale di 253.000 euro dedicati ai soggetti convenzionati) per lo svolgimento delle attività di Protezione Civile durante le Olimpiadi invernali appena passate.

I volontari del Parco, coordinati dal Responsabile del Servizio Alessandro Todaro, hanno operato nel Piano “Montagna” presidiando tre dei cinque Campi Base allestiti in Valtellina: Morbegno, Lovero e Trepalle. Un impegno logistico e di assistenza alla popolazione durato per tutta la durata delle Olimpiadi (dal 4 al 22 febbraio), preceduto da intensi briefing operativi che hanno coinvolto circa 80 volontari tra prove teoriche e pratiche.

“Quando nel corso del mese di Febbraio mi sono recato in giornata in Valtellina, ho potuto assistere in prima persona all’efficienza della macchina operativa di Colonna Mobile Regionale, della quale con immenso orgoglio fa parte anche l’Ente che ho l’onore di presiedere. Una giornata che ha visto forti nevicate che hanno potuto testare in diretta l’abilità — precisa Ismaele Rognoni, Presidente del Parco Lombardo della Valle del Ticino — l’organizzazione e la professionalità delle mie donne e dei mie uomini, Volontari dal cuore d’oro che hanno svolto un lavoro impeccabile per l’Italia davanti agli occhi del mondo intero. Ringrazio di cuore l’Assessore La Russa per le parole importanti spese ad elogio del mondo del Volontariato e il riconoscimento di oggi è un gradito attestato di valore per l’intero Corpo Volontari dell’Ente. Il mio ultimo grazie è rivolto, con una dedica speciale — conclude il Presidente — agli oltre 300 Volontari che hanno scelto di dedicare quotidianamente il proprio tempo, la propria energia, la propria nobile anima a tutela non solo del territorio del Parco, ma al servizio di tutta Italia per affrontare le emergenze future. Siete una colonna solida e incrollabile per l’intero Parco, l’intera Lombardia, l’intera Nazione”.