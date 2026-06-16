Oltre 200 famiglie allo Spazio Famiglie: grande festa all’asilo nido Le Costellazioni di Giubiano
Si è concluso il progetto gratuito del Comune di Varese dedicato ai neogenitori. Più di trenta incontri da febbraio a giugno con psicoterapeuti, ostetriche, pediatri e pedagogisti
Una festa per chiudere un percorso che in pochi mesi è stato in grado di creare una vera e propria comunità. Tantissimi genitori, insieme ai loro bambini e bambine, si sono ritrovati all’asilo nido “Le Costellazioni” del quartiere di Giubiano per il momento conclusivo dello Spazio Famiglie, l’iniziativa promossa dal Comune di Varese che ha registrato l’adesione di oltre 200 nuclei familiari.
Il progetto, completamente gratuito, si è articolato da febbraio a giugno attraverso due differenti canali formativi e di condivisione:
Il primo percorso: un ciclo di circa venti incontri periodici, rivolto in modo continuativo a un gruppo di neogenitori con bambini di età compresa tra gli 0 e i 6 anni.
Il secondo percorso: un calendario di nove serate tematiche aperte a tutte le famiglie e ai bambini iscritti ai nidi cittadini, animate dal confronto con diversi specialisti.
L’obiettivo dell’amministrazione era quello di fornire punti di riferimento concreti in una fase delicata come quella della prima infanzia, mettendo a disposizione dei partecipanti un’équipe multidisciplinare composta da pedagogisti, psicoterapeuti, ostetriche, pediatri e biologi nutrizionisti.
«Abbiamo voluto offrire ai neogenitori uno spazio dove potersi confrontare e trovare un supporto concreto durante i primi mesi di vita dei neonati, ma anche dove poter costruire relazioni positive – ha spiegato l’assessora ai Servizi educativi, Rossella Dimaggio –. La grandissima partecipazione al momento conclusivo di festa ha mostrato come si sia creata una vera comunità, nata grazie alla presenza di un luogo accogliente, fatto di empatia e gentilezza, e necessario, grazie all’alternarsi di diverse figure professionali del mondo dell’infanzia».
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