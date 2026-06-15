Oltre 850 partecipanti alla Fisiorun di Tradate: una decima edizione da record tra sport e inclusione

Una grande festa dello sport, della salute e della comunità. Domenica la decima edizione della Fisiorun ha richiamato nel rione Pineta di Tradate oltre 850 iscritti, confermandosi uno degli appuntamenti più partecipati del territorio.

Ai partecipanti ufficiali si sono aggiunti numerosi bambini, che hanno preso parte gratuitamente all’iniziativa, e tanti amici a quattro zampe che hanno accompagnato i loro proprietari lungo il percorso, contribuendo a creare un clima di festa e condivisione.

Tra i momenti più significativi della giornata c’è stata la partecipazione di un numeroso gruppo di ragazzi amputati, che hanno affrontato e completato il trail di sei chilometri.

La loro presenza ha rappresentato uno dei simboli più forti dell’evento, trasformando la manifestazione in un’occasione per promuovere concretamente i valori dell’inclusione, della determinazione e della partecipazione senza barriere.

A distinguersi per numero di partecipanti è stato il gruppo composto da fisioterapisti e terapisti occupazionali, che ha preso parte alla corsa con entusiasmo, sottolineando il valore dell’attività fisica come strumento di prevenzione, salute e benessere.

Una presenza particolarmente significativa per una manifestazione nata proprio dall’impegno del Servizio di Fisioterapia dell’Ospedale di Tradate, promotore dell’iniziativa.

Determinante per la riuscita dell’evento è stato il contributo degli oltre 70 volontari impegnati nell’organizzazione. Dall’accoglienza dei partecipanti alla gestione dei ristori e del percorso, il loro lavoro ha permesso di garantire lo svolgimento della manifestazione in sicurezza e con grande attenzione ai dettagli.