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Oltre cento interventi dei vigili del fuoco di Varese per il maltempo in provincia, richiamato il personale

Allagamenti e tagli piante a partire dalla prima mattina. Colpita specialmente Varese con strade allagate e circolazione difficoltosa. Allagamenti con detriti in strada anche a Induno Olona

Generico 01 Jun 2026

L’allarme è partito nella mattinata di martedì quando, dopo una nottata caratterizzata da piogge intense e persino grandine nella zona del Medio Verbano e delle Valli, la perturbazione prevista ha colpito duramente il Varesotto. Già nelle prime ore del mattino sono stati numerosi gli scrosci d’acqua anche nel centro di Varese, dove era in corso la manifestazione per il 2 Giugno, Festa della Repubblica.

I telefoni del centralino dei Vigili del Fuoco di Varese hanno cominciato a squillare e non si sono più fermati per tutta la mattinata. Alle 11 gli interventi in coda erano oltre cento e, per evadere le richieste di soccorso, è stato richiamato il personale libero dal servizio.

Le principali criticità si sono registrate soprattutto a Varese, con numerosi interventi per il taglio di piante pericolanti e allagamenti diffusi, oltre a diverse segnalazioni nella zona della Valganna e della Rasa.

Resta poi il tema della fragilità dei versanti, come testimoniato dalla frana che nella mattinata ha interessato la strada provinciale che da Cittiglio sale verso Vararo.

Problemi di viabilità per detriti sulla sede stradale nella zona di Induno Olona, e per un allagamento a Besozzo lungo la strada statale 629, come testimonia l’immagine tratta da un frame di un video girato da una lettrice.

Generico 01 Jun 2026

Allagamenti importanti si segnalano anche a Castellanza davanti alla clinica Mater Domini (come testimoniato dalla foto qui sopra)

La situazione secondo le previsioni dell’Osservatorio di Varese non dovrebbe migliorare, anzi sono previsti rovesci nel pomeriggio, «fenomeni temporaleschi in mattinata e primo pomeriggio poi nuovamente in serata, localmente di forte intensità. Possibili grandinate e colpi di vento». I pluviometri del centro geofisico, a Varese, hanno segnato quasi 100 millimetri di acqua caduti dalla mezzanotte.

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Pubblicato il 02 Giugno 2026
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