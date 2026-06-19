Oltre cento partecipanti alla quarta edizione di Hotelier Day a Luino
Federalberghi: alta cucina e la valorizzazione delle tipicità locali “driver fondamentale per lo sviluppo turistico“. Conferito il Premio Piero Colombo, riconoscimento che da tre anni viene conferito grazie a un bando che ha il sostegno dell’Ente Bilaterale per il Turismo
Oltre cento partecipanti hanno preso parte giovedì 18 giugno alla quarta edizione di Hotelier Day, l’appuntamento annuale promosso da Federalberghi Varese che si è svolto nella suggestiva cornice di Villa Porta a Luino. L’edizione 2026 ha posto al centro del confronto il tema dell’alta cucina e delle tipicità locali come fattore di attrazione turistica, un argomento di grande attualità che coinvolge direttamente il mondo dell’ospitalità, della ristorazione e della promozione territoriale.
Al momento di confronto hanno preso parte: Frederick Venturi, presidente di Federalberghi Varese, Angelo Candido, vicedirettore Federalberghi, Fabio Primerano, presidente di Federalberghi Lombardia, Franco Vitella, consigliere della Camera di Commercio di Varese e della Fondazione Varese Welcome, Niccolò Comerio, responsabile Tourism Lab LIUC, ed Enrico Dandolo, presidente del Gruppo Gualtiero Marchesi.
A portare il proprio contributo anche l’assessore al Turismo di Regione Lombardia, Debora Massari, attraverso un videomessaggio dedicato ai partecipanti. Nel corso del dibattito è emerso come la valorizzazione delle eccellenze gastronomiche e delle produzioni locali rappresenti oggi uno degli strumenti più efficaci per differenziare l’offerta turistica e generare esperienze autentiche, sempre più ricercate dai visitatori.
«L’alta cucina e la valorizzazione delle tipicità locali rappresentano oggi un driver fondamentale per lo sviluppo turistico», ha sottolineato Frederick Venturi, presidente di Federalberghi Varese. «Viviamo in un contesto in cui i turisti cercano sempre più esperienze autentiche, capaci di raccontare il territorio attraverso la sua cultura, le sue tradizioni e le sue produzioni. L’enogastronomia è diventata un elemento strategico per creare valore, attrarre nuovi flussi e rafforzare l’identità delle destinazioni».
Uno dei momenti più significativi della serata è stato il conferimento del Premio Piero Colombo, riconoscimento che da tre anni viene conferito grazie a un bando che ha il sostegno dell’Ente Bilaterale per il Turismo. Per la categoria Accoglienza il premio è stato assegnato a una classe dell’indirizzo Turistico dell’ISIS Valceresio di Bisuschio, mentre per la categoria Sala-Bar il riconoscimento è andato a una classe dell’Istituto Verri di Busto Arsizio.
Un premio che conferma l’attenzione di Federalberghi Varese verso la formazione delle nuove generazioni e il rafforzamento del legame tra scuola e imprese del comparto turistico. La serata è proseguita con momenti di networking tra operatori, professionisti e rappresentanti delle istituzioni, accompagnati da uno spettacolo musicale e da un light dinner affacciato sul Lago Maggiore, offrendo ai partecipanti un’occasione concreta di incontro e confronto. Con il successo della quarta edizione, Hotelier Day si conferma un appuntamento di riferimento per il sistema turistico varesino, capace di mettere in rete competenze, esperienze e visioni per affrontare le sfide future dell’ospitalità e della promozione territorio
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