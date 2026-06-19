Oltre cento partecipanti alla quarta edizione di Hotelier Day a Luino

Oltre cento partecipanti hanno preso parte giovedì 18 giugno alla quarta edizione di Hotelier Day, l’appuntamento annuale promosso da Federalberghi Varese che si è svolto nella suggestiva cornice di Villa Porta a Luino. L’edizione 2026 ha posto al centro del confronto il tema dell’alta cucina e delle tipicità locali come fattore di attrazione turistica, un argomento di grande attualità che coinvolge direttamente il mondo dell’ospitalità, della ristorazione e della promozione territoriale.

Al momento di confronto hanno preso parte: Frederick Venturi, presidente di Federalberghi Varese, Angelo Candido, vicedirettore Federalberghi, Fabio Primerano, presidente di Federalberghi Lombardia, Franco Vitella, consigliere della Camera di Commercio di Varese e della Fondazione Varese Welcome, Niccolò Comerio, responsabile Tourism Lab LIUC, ed Enrico Dandolo, presidente del Gruppo Gualtiero Marchesi.

A portare il proprio contributo anche l’assessore al Turismo di Regione Lombardia, Debora Massari, attraverso un videomessaggio dedicato ai partecipanti. Nel corso del dibattito è emerso come la valorizzazione delle eccellenze gastronomiche e delle produzioni locali rappresenti oggi uno degli strumenti più efficaci per differenziare l’offerta turistica e generare esperienze autentiche, sempre più ricercate dai visitatori.

«L’alta cucina e la valorizzazione delle tipicità locali rappresentano oggi un driver fondamentale per lo sviluppo turistico», ha sottolineato Frederick Venturi, presidente di Federalberghi Varese. «Viviamo in un contesto in cui i turisti cercano sempre più esperienze autentiche, capaci di raccontare il territorio attraverso la sua cultura, le sue tradizioni e le sue produzioni. L’enogastronomia è diventata un elemento strategico per creare valore, attrarre nuovi flussi e rafforzare l’identità delle destinazioni».

Uno dei momenti più significativi della serata è stato il conferimento del Premio Piero Colombo, riconoscimento che da tre anni viene conferito grazie a un bando che ha il sostegno dell’Ente Bilaterale per il Turismo. Per la categoria Accoglienza il premio è stato assegnato a una classe dell’indirizzo Turistico dell’ISIS Valceresio di Bisuschio, mentre per la categoria Sala-Bar il riconoscimento è andato a una classe dell’Istituto Verri di Busto Arsizio.

Un premio che conferma l’attenzione di Federalberghi Varese verso la formazione delle nuove generazioni e il rafforzamento del legame tra scuola e imprese del comparto turistico. La serata è proseguita con momenti di networking tra operatori, professionisti e rappresentanti delle istituzioni, accompagnati da uno spettacolo musicale e da un light dinner affacciato sul Lago Maggiore, offrendo ai partecipanti un’occasione concreta di incontro e confronto. Con il successo della quarta edizione, Hotelier Day si conferma un appuntamento di riferimento per il sistema turistico varesino, capace di mettere in rete competenze, esperienze e visioni per affrontare le sfide future dell’ospitalità e della promozione territorio