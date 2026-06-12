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Omaggio a Vanoni e Paoli a Varese: gli allievi del Malipiero in concerto

Una serata che intreccia esecuzioni musicali, racconti, curiosità e aneddoti per ripercorrere le carriere di due protagonisti assoluti della canzone d’autore italiana

Civico Liceo musicale di Varese

Le canzoni che hanno segnato intere generazioni tornano protagoniste a Varese con “Musica Senza Fine – Omaggio a Ornella Vanoni e Gino Paoli”, il saggio-concerto in programma martedì 16 giugno alle 21 al Liceo Musicale Malipiero. Un appuntamento che unirà musica e racconto per ripercorrere la carriera di due tra i più importanti interpreti della canzone italiana.

Un viaggio tra musica, parole e ricordi

L’iniziativa va oltre la formula tradizionale del saggio di fine anno e si presenta come un vero e proprio concerto narrato. Attraverso brani celebri, aneddoti e citazioni, il pubblico sarà accompagnato alla scoperta delle storie artistiche e personali di Ornella Vanoni e Gino Paoli, due protagonisti della musica leggera italiana che nel corso della loro carriera hanno condiviso collaborazioni, incontri e percorsi paralleli.

Il racconto a più voci alternerà momenti musicali e approfondimenti, offrendo uno sguardo anche dietro le quinte delle loro esperienze artistiche.

Sul palco gli allievi del Malipiero

Protagoniste e protagonisti della serata saranno le allieve e gli allievi delle classi di canto e pianoforte dei maestri Giusy Consoli ed Enrico Salvato, docenti e musicisti conosciuti nel panorama musicale varesino.

I giovani interpreti daranno voce ad alcune delle canzoni più amate del repertorio dei due artisti, in un percorso che attraversa decenni di storia della musica italiana.

Un patrimonio musicale da riscoprire

Per chi è cresciuto ascoltando Vanoni e Paoli, il concerto rappresenterà l’occasione per ritrovare brani che hanno accompagnato momenti importanti della propria vita. Per le nuove generazioni sarà invece un’opportunità per avvicinarsi a un repertorio che continua a influenzare la musica contemporanea.

L’appuntamento è a ingresso libero e aperto a tutta la cittadinanza.

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Pubblicato il 12 Giugno 2026
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