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Omicidio di Induno Olona: esce dal carcere ai domiciliari il padre di Enzo Ambrosino

L'uomo, 65 anni, da circa due settimane risulta sottoposto alla misura cautelare affievolita rispetto alla permanenza ai Miogni

Omicidio induno olona

Gennaro Ambrosino, padre di Enzo, il trentenne morto durante la violenta rissa di Induno Olona dell’aprile scorso è uscito dal carcere dove era rinchiuso in regime di custodia cautelare.

Lo conferma il legale, Paolo Bossi, senza commentare la decisione dei magistrati all’esito del procedimento attivato già all’indomani dell’arresto e teso ad affievolire la misura che aveva colpito il 65enne pochi giorni dopo l’uccisione del figlio.

Gennaro Ambrosino risulta ai domiciliari nella sua residenza da circa due settimane.

Sul piano procedurale si attendono gli esiti dell’autopsia sul corpo della vittima. Sul punto i i legali della famiglia Ambrosino (Marco Lacchin) avevano richiesto un ulteriore approfondimento tecnico legato ad indagare la precisa dinamica dei fatti, la tipologia di colpi inferti e se questi fossero stati portati al trentenne una volta caduto a terra.

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Pubblicato il 03 Giugno 2026
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