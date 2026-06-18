Omicidio stradale di Maccagno, assegnata la perizia tossicologica sul conducente della Panda

Proseguono gli accertamenti della Procura nell’ambito dell’inchiesta sull’incidente stradale avvenuto nel pomeriggio di domenica 7 giugno a Maccagno con Pino e Veddasca e costato la vita a Sara Vetrano, e che ha provocato il ferimento di altri quattro giovani che si trovavano con la giovane vittima residente a Cugliate Fabiasco.

Il pubblico ministero Giangavino Contu, titolare del fascicolo, ha conferito l’incarico alla dottoressa Claudia Vignali per l’esecuzione della perizia tossicologica che sarà effettuata sul conducente dell’autovettura che ha travolto e ucciso Sara. Si tratta come noto di un uomo di 31 anni residente a Luino, attualmente indagato con l’ipotesi di reato di omicidio stradale. La dottoressa Vignali è specialista in medicina legale dell’Università di Pavia.

L’obiettivo della consulenza tecnica è quello di verificare, attraverso un’analisi ad ampio spettro, l’eventuale presenza di sostanze nel sangue e nelle urine del trentunenne, così da accertare quale fosse il suo stato psicofisico al momento dell’incidente. Gli esami saranno finalizzati a rilevare l’eventuale assunzione di alcol, sostanze stupefacenti o altri principi attivi che possano avere inciso sulle capacità di guida.

L’accertamento rappresenta uno dei principali passaggi investigativi dell’inchiesta coordinata dalla Procura, chiamata a ricostruire con precisione la dinamica dei fatti e le condizioni in cui il conducente si trovava quando ha perso il controllo della vettura.

L’incidente si era verificato nel pomeriggio del 7 giugno lungo la strada che conduce alla spiaggia del Ronco delle Monache, nel territorio comunale di Maccagno con Pino e Veddasca. Sara Vetrano e quattro amici si trovavano a bordo strada e stavano raggiungendo la spiaggia per trascorrere alcune ore al lago quando sono stati travolti dalla Fiat Panda. Per la giovane non c’è stato nulla da fare, mentre gli altri quattro ragazzi hanno riportato ferite di diversa gravità.

Le risultanze della consulenza tossicologica, una volta depositate, entreranno a far parte del quadro probatorio a disposizione della Procura e contribuiranno a chiarire se il conducente fosse o meno sotto l’effetto di sostanze in grado di alterarne le capacità di guida al momento del tragico investimento. La Procura di Varese ha inoltre disposto una perizia cinematica per verificare la precisa dinamica dei fatti: nel pomeriggio di martedì scorso (16 giugno) sul luogo dell’incidente sono stati eseguiti ulteriori rilievi da parte della squadra sinistri della Stradale che con apposita strumentazione ha parametrato la scena dello schianto. Elementi che si sommano ai rilievi effettuati nell’immediatezza dei fatti da parte dei carabinieri della Compagnia di Luino.