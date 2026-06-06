Operazione antidroga a Busto Arsizio: sequestrati oltre 250 grammi di stupefacenti, arrestato un 48enne

Un cittadino straniero di 48 anni è stato arrestato dagli agenti della Polizia di Stato del Commissariato di Busto Arsizio con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. L’operazione, condotta dagli investigatori del locale ufficio di Pubblica Sicurezza, ha permesso di sottrarre alla rete della distribuzione locale oltre 250 grammi di droga tra cocaina e hashish.

L’attività investigativa si è sviluppata attraverso una serie di servizi di appostamento e osservazione mirati a monitorare i movimenti dell’uomo, ritenuto attivo nel traffico di stupefacenti sia a Busto Arsizio sia nei comuni limitrofi.

Il primo controllo: la denuncia e il sequestro del contante

L’intervento dei poliziotti si è articolato in due momenti distinti a distanza di pochi giorni. In un primo momento, il quarantottenne è stato fermato e trovato in possesso di 20 involucri termosaldati, le classiche “palline” contenenti dosi di cocaina pronte per lo smercio.

Nel corso della successiva perquisizione, gli agenti hanno rinvenuto e sequestrato il materiale plastico utilizzato per il confezionamento delle dosi e la somma in contanti di 9.990 euro, considerata dagli inquirenti il provento diretto delle cessioni precedenti. In quella circostanza l’uomo è stato denunciato a piede libero.

Il secondo blitz: l’arresto in flagranza

Il monitoraggio nei confronti del soggetto è comunque proseguito. Pochi giorni dopo la prima denuncia, i poliziotti della sezione investigativa lo hanno intercettato nuovamente, riscontrando un salto di qualità nei quantitativi trasportati. L’uomo è stato infatti trovato in possesso di un blocco compatto di cocaina, un “sasso” dal peso complessivo di 211 grammi non ancora tagliato e ripartito.

La successiva perquisizione estesa all’abitazione del quarantottenne ha permesso di scoprire ulteriori 25 dosi già confezionate e termosaldate, contenenti sia cocaina sia hashish, destinate alla clientela della zona.

Alla luce del consistente quantitativo rinvenuto nel secondo controllo, d’intesa con l’autorità giudiziaria, per il quarantottenne sono scattate le manette. L’uomo è stato trattenuto nelle camere di sicurezza in attesa del giudizio per direttissima, programmato presso il Tribunale di Busto Arsizio.