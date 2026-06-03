Ore di attesa per sapere chi saranno presidente e membri esterni della commissione dell’esame di maturità

È ancora in manutenzione il motore di ricerca del Ministero dell’Istruzione e del Merito che permette di conoscere i membri esterni delle commissioni per l’esame di maturità. Tutti i siti specializzati indicano in domani, giovedì 4 giugno, la data possibile per avere la possibilità di conoscere la composizione dell’intera commissione: oltre ai membri esterni anche il presidente.

Lo scorso 12 maggio, gli ufficio regionali hanno pubblicato l’elenco di dirigenti e docenti che ricopriranno il ruolo di presidente dal prossimo 18 giugno.

La prima novità dell’esame conclusivo del percorso scolastico è dunque il nome: non più esame di Stato ma Esame di Maturità, com’era prima della Riforma Berlinguer nell’anno 1998/1999. La seconda è la composizione della commissione: non più 7 membri ma 5 di cui due interni, due esterni e il presidente.

Torna l’esame di maturità

Il nuovo esame verifica conoscenze, abilità e competenze specifiche di ogni indirizzo di studio, ma anche il grado di maturazione personale, autonomia e responsabilità degli studenti.

Tiene conto dell’impegno dimostrato nell’ambito scolastico, della partecipazione alle attività di formazione scuola-lavoro, dello sviluppo delle competenze digitali, di quelle maturate nell’ambito dell’educazione civica e in altre attività coerenti con il percorso di studio, in una prospettiva di sviluppo integrale della persona.

La formazione scuola-lavoro assume un ruolo importante, in quanto testimonia l’impegno in esperienze coerenti col percorso di studi

Il Curriculum dello studente diventa elemento di valorizzazione nel colloquio orale.

Funzione orientativa

La nuova Maturità non è solo una verifica finale delle conoscenze, delle abilità e delle competenze acquisite, ma assume anche una funzione orientativa per la prosecuzione degli studi o l’inserimento nel mondo del lavoro: accompagna lo studente nelle scelte future, lo aiuta a valutare con più consapevolezza se continuare gli studi a livello universitario, nelle istituzioni AFAM o negli ITS Academy, oppure iniziare un percorso professionale.

Validità dell’esame di maturità

L’esame è considerato valido solo se il candidato svolge regolarmente tutte le prove previste.

Colloquio orale rinnovato

Cambia il colloquio orale: dalla Maturità 2026 il colloquio si svolge su quattro discipline scelte annualmente dal Ministero.

Ogni anno il Ministero individua, entro il mese di gennaio,

le discipline oggetto della seconda prova tra le materie caratterizzanti i percorsi di studio

la disciplina oggetto di una eventuale terza prova scritta per specifici indirizzi di studio,

le quattro discipline oggetto del colloqui e le modalità organizzative relative allo svolgimento del colloquio stesso.

Per gli istituti professionali continuano ad applicarsi le specifiche disposizioni vigenti.

Il colloquio mira a verificare l’apprendimento in ciascuna disciplina, la capacità di utilizzare e raccordare le conoscenze acquisite e di argomentare in modo critico e personale, nonché il grado di responsabilità e maturità raggiunto. Tiene conto dell’impegno dimostrato in ambito scolastico e in altre attività coerenti con il percorso di studio, nonché dell’impegno evidenziato in azioni particolarmente meritevoli, in una prospettiva di sviluppo integrale della persona.

Dai PCTO alla Formazione Scuola-Lavoro

I percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (PCTO) sono stati ridenominati “formazione scuola-lavoro”, per evidenziare la stretta relazione che deve esservi tra formazione scolastica e mondo del lavoro.

La formazione scuola-lavoro si connette alla funzione orientativa dell’esame di maturità, in quanto propone esperienze che aiutano a sviluppare competenze trasversali e a orientare le scelte post-diploma.

Valutazione

Per i candidati che raggiungano almeno 90 punti complessivi tra credito scolastico e prove d’esame, la commissione può integrare il punteggio fino a un massimo di tre punti.