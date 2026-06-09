Origgio inaugura la nuova porta del Parco dei Mughetti

Un nuovo ingresso per accogliere cittadini e visitatori e rendere ancora più fruibile uno degli spazi verdi simbolo del territorio. Venerdì 12 giugno sarà inaugurata la nuova porta del Parco dei Mughetti, un intervento promosso per migliorare l’accessibilità al parco e valorizzarne il ruolo ambientale e sociale avviato nel mese di febbraio e oggi giunto a conclusione.

L’appuntamento è fissato alle 20.00, con ritrovo in via Di Vittorio, punto di partenza di una serata che unirà istituzioni, famiglie e cittadini attorno a un progetto che guarda alla riqualificazione e alla vivibilità del territorio.

Durante l’evento sarà illustrato il percorso che ha portato alla realizzazione dell’intervento e saranno presentati gli obiettivi della nuova area di accesso: creare una connessione più immediata con il parco, favorire la frequentazione degli spazi naturali e offrire un luogo riconoscibile di incontro e aggregazione.

L’inaugurazione non sarà soltanto un momento istituzionale. Il programma prevede infatti anche attività dedicate ai bambini, con l’obiettivo di coinvolgere le famiglie e trasformare l’evento in un’occasione di partecipazione aperta a tutte le età.

A chiudere la serata sarà un piccolo rinfresco, pensato come momento per condividere con la comunità l’apertura del nuovo spazio.

Con questa inaugurazione, Origgio aggiunge un nuovo tassello al percorso di valorizzazione del proprio patrimonio verde, confermando il ruolo del Parco dei Mughetti come luogo di incontro, natura e qualità della vita.