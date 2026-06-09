Origgio, si insedia il Regnicoli-bis: sul tavolo la surroga di Colombo e la nuova Giunta

È tutto pronto per il debutto ufficiale dell’amministrazione comunale nata dalle urne dello scorso 24 e 25 maggio. Il sindaco Evasio Regnicoli, confermato alla guida del paese per il suo secondo mandato consecutivo, ha convocato per giovedì 11 giugno alle 20.30 la prima seduta del nuovo Consiglio comunale. La riunione, che si terrà in sessione ordinaria e in seduta pubblica presso la Sala consiliare della sede municipale di via Dante, segnerà formalmente l’inizio del nuovo quinquennio amministrativo.

Regnicoli ha ottenuto nuovamente la fiducia dei cittadini al termine di una accesa sfida a tre, che lo ha visto prevalere su Francesco Venturini (Origgio Democratica) e sul tre volte sindaco Mario Angelo Ceriani. Una vittoria che ha premiato la linea della continuità e che ora si traduce nell’avvio pratico dei lavori per portare a termine i progetti già avviati su sicurezza, manutenzione e tutela del territorio.

Surroga immediata in consiglio

I lavori dell’assise cittadina si apriranno, come di rito, con l’insediamento del consiglio e la convalida degli eletti alla carica di sindaco e consigliere. Il primissimo scoglio politico e burocratico sarà però al punto due dell’ordine del giorno: l’aula sarà infatti chiamata a votare la surrogazione del consigliere comunale Mirko Colombo, che ha presentato rinuncia ufficiale alla carica. Durante la seduta si esamineranno le condizioni di incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità del consigliere subentrante che prenderà il suo posto sui banchi della maggioranza.

Subito dopo si passerà ai momenti più solenni e politici della serata: il giuramento del sindaco Evasio Regnicoli e la successiva comunicazione ufficiale dei componenti della nuova Giunta Comunale, la squadra di assessori che affiancherà il primo cittadino nel governo del paese. Il consiglio prenderà inoltre atto della costituzione formale dei vari gruppi consiliari e dei rispettivi capigruppo.

Le commissioni e le linee guida

La seconda parte della serata sarà invece dedicata agli adempimenti operativi necessari a rimettere in moto la macchina comunale. I consiglieri saranno chiamati a definire gli indirizzi per le nomine e le designazioni dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni esterne.

Infine, si procederà alle votazioni per la composizione di due organi tecnici fondamentali: la Commissione elettorale e la Commissione comunale per la formazione e l’aggiornamento degli elenchi dei Giudici popolari.