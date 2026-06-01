Orino celebra il 56° numero di “Menta e Rosmarino”: ospiti Gianluca Mercuri e Michele Mozzati

Cresce l’attesa a Orino per la presentazione del 56° numero della rivista “Menta e Rosmarino”, appuntamento culturale organizzato dall’Associazione Menta e Rosmarino in collaborazione con il Comune di Orino. L’evento si terrà sabato 13 giugno 2026 alle ore 21.15 nel piazzale antistante la chiesa di San Lorenzo, in via San Lorenzo, e promette di regalare al pubblico una serata ricca di contenuti, incontri e momenti di condivisione.

La manifestazione si aprirà con il saluto delle autorità locali, seguito dalla presentazione ufficiale del nuovo numero della rivista. A guidare questo momento sarà il giornalista Gianluca Mercuri, che accompagnerà i presenti alla scoperta dei temi e degli approfondimenti contenuti nella pubblicazione. Le letture affidate a Betty Colombo offriranno ulteriori spunti di riflessione e suggestione.

Uno dei momenti più attesi della serata sarà l’intervista che Betty Colombo condurrà con Michele Mozzati, scrittore, autore televisivo e teatrale, nonché condirettore di Smemoranda. Mozzati è una figura di primo piano della cultura e dello spettacolo italiano: membro dello storico duo Gino & Michele, ha contribuito in modo significativo alla nascita del cabaret milanese contemporaneo ed è stato tra gli ideatori del celebre programma televisivo Zelig.

Ad arricchire ulteriormente l’atmosfera della serata saranno le esecuzioni musicali del maestro Gianni Crugnola, che accompagneranno gli interventi e i momenti di incontro con il pubblico.

L’appuntamento rappresenta una nuova occasione per confermare il ruolo di “Menta e Rosmarino” come punto di riferimento culturale del territorio. Nel corso degli anni, la rivista ha saputo costruire una vera e propria comunità di lettori e collaboratori, trasformando ogni uscita e ogni presentazione in un momento di dialogo, approfondimento e valorizzazione delle tradizioni, della storia locale, della flora e della fauna del territorio.

La serata si concluderà con un brindisi conviviale, nel segno della condivisione e dell’amicizia. In caso di maltempo, l’evento si svolgerà presso il Teatro SOMS di Caldana, in via Malgarini 3. L’ingresso è libero.