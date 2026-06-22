Ottanta sanzioni nei primi quattro mesi del 2026 a Rescaldina ai “furbetti” dei rifiuti

Ottanta sanzioni nei primi quattro mesi del 2026 per conferimento e smaltimento illecito di rifiuti a Rescaldina, due terzi di quelle del 2026, che in tutto erano state 120. Si intensificano in paese i controlli contro i “furbetti” dei rifiuti, anche grazie all’attività degli accertatori ambientali di Aemme Linea Ambiente e alle conseguenti sanzioni comminate dalla Polizia Locale.

«L’attività proseguirà per contrastare soprattutto l’abbandono illeciti dei rifiuti nel centro urbano per tutelarne il decoro e nelle strade confinanti del nostro comune – spiegano l’assessore a Prevenzione e Sicurezza sociale Rosario Vitolo e l’assessore a Lavori pubblici e Igiene urbana Matteo Moschetto -. Parallelamente all’attività sanzionatoria continuano le attività di sensibilizzazione che vengono svolte negli istituti comprensivi del paese con i progetti in collaborazione con ALA “Puliamo il mondo” e “Differenzia di +”, perché confidiamo che i giovani possano a loro volta sensibilizzare gli adulti di loro riferimento».