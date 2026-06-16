Ottant’anni di suffragio universale: a Villa Mirabello la storia del voto alle donne

Nella primavera del 1946, in un’Italia uscita da vent’anni di dittatura e reduce dalle distruzioni della seconda guerra mondiale, le donne esercitarono per la prima volta il diritto di voto. A ottant’anni da quello storico appuntamento, la Sala del lucernario dei Musei civici di Villa Mirabello ospita la mostra “1946 Le donne italiane conquistano il diritto di voto”, che verrà inaugurata venerdì 19 giugno alle ore 11.00.

L’esposizione si compone di venti pannelli documentari che ripercorrono il lungo itinerario politico e sociale verso l’ottenimento della piena cittadinanza. Il suffragio universale del ’46 rappresentò il traguardo di un impegno secolare che vide protagoniste prima le prime avanguardie femminili e successivamente i movimenti di massa, e pose le basi per l’elezione delle 21 Madri Costituenti, decisive nella stesura dei principi fondamentali della Costituzione italiana.

Il progetto espositivo, promosso dalla sezione di Varese dell’Anpi (Associazione Nazionale Partigiani d’Italia) in collaborazione con il Comune di Varese, ha una radice locale: riprende infatti un lavoro di ricerca e approfondimento svolto dagli studenti all’interno del Laboratorio di Storia del Liceo classico «E. Cairoli» di Varese durante l’anno scolastico 2015-2016.

Orari di apertura

La mostra, allestita negli spazi di Villa Mirabello in piazza della Motta 4, sarà accessibile al pubblico secondo i seguenti orari: