Ottant’anni di suffragio universale: a Villa Mirabello la storia del voto alle donne
Venerdì 19 giugno l'inaugurazione del percorso espositivo curato dall'Anpi e nato da un laboratorio degli studenti del Liceo Cairoli. Venti pannelli per raccontare la conquista della piena cittadinanza
Nella primavera del 1946, in un’Italia uscita da vent’anni di dittatura e reduce dalle distruzioni della seconda guerra mondiale, le donne esercitarono per la prima volta il diritto di voto. A ottant’anni da quello storico appuntamento, la Sala del lucernario dei Musei civici di Villa Mirabello ospita la mostra “1946 Le donne italiane conquistano il diritto di voto”, che verrà inaugurata venerdì 19 giugno alle ore 11.00.
L’esposizione si compone di venti pannelli documentari che ripercorrono il lungo itinerario politico e sociale verso l’ottenimento della piena cittadinanza. Il suffragio universale del ’46 rappresentò il traguardo di un impegno secolare che vide protagoniste prima le prime avanguardie femminili e successivamente i movimenti di massa, e pose le basi per l’elezione delle 21 Madri Costituenti, decisive nella stesura dei principi fondamentali della Costituzione italiana.
Il progetto espositivo, promosso dalla sezione di Varese dell’Anpi (Associazione Nazionale Partigiani d’Italia) in collaborazione con il Comune di Varese, ha una radice locale: riprende infatti un lavoro di ricerca e approfondimento svolto dagli studenti all’interno del Laboratorio di Storia del Liceo classico «E. Cairoli» di Varese durante l’anno scolastico 2015-2016.
Orari di apertura
La mostra, allestita negli spazi di Villa Mirabello in piazza della Motta 4, sarà accessibile al pubblico secondo i seguenti orari:
-
Martedì, mercoledì e giovedì: dalle ore 9:30 alle 12:30
-
Venerdì e sabato: dalle ore 9:30 alle 12:30 e dalle ore 14:00 alle 18:00
-
Domenica: dalle ore 14:00 alle 18:00
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Felice su Laurea honoris causa per Gerry Scotti a Varese: ai giovani, «Arrivate fino in fondo, o almeno provateci»
Felice su Elon Musk entra dal tetto
massimiliano_buzzi su Elon Musk entra dal tetto
pzellner su Elon Musk entra dal tetto
MarcoGamberoni su Comerio perde un'icona: la piscina della ex Whirlpool non riaprirà per l'estate 2026
principe.rosso su Maltempo, nubifragio sul sud della provincia: grandine tra Gallarate, Cassano e Somma. Alberi caduti a Legnano
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.