OttoPanzer show apre la nuova edizione della rassegna Che Spettacolo ad Albizzate

Anche quest’estate tornano teatro, risate e fantasia con la 5ª edizione di “Che Spettacolo!”, la rassegna gratuita per famiglie organizzata dalla compagnia L’Arca di Noe e dal Comune di Albizzate.

In calendario tre serate per tre spettacoli adatti a tutti, adulti, bambini e famiglie. Per ridere, riflettere ed emozionarsi insieme in quel clima di stupore e magia che solo il Teatro sa creare.

Si parte venerdì 19 giugno alle ore 21 in piazza San Marco a Valdarno con lo spettacolo OttoPanzer show.

Un clown strampalato, magia, giocoleria, improvvisazione e tante risate per uno spettacolo travolgente che conquista grandi e piccini dal primo minuto. Un’occasione perfetta per trascorrere una serata estiva in famiglia all’insegna del divertimento.

La rassegna prosegue poi venerdì 17 luglio con Meneghino alle Olimpiadi e si cpnclude venerdì 4 settembre con un debutto: Il Passerotto che Scoprì il Mondo, la nuova produzione della compagnia L’Arca di Noe.

Ingresso gratuito.

Spettacolo consigliato dai 4 anni in su

In caso di maltempo lo spettacolo andrà in scena in Sala Piotti – nell’Area Feste di Piazza IV Novembre

Per maggiori info scrivere a 351 3751758 oppure prenotazione@arcadinoeteatro.com.