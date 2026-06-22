Paderno Dugnano piange Camilla, Lorenzo e Riccardo: tre giovani vite spezzate nell’incidente di Senago

Paderno Dugnano è sotto shock per la morte di Camilla Copparoni, Lorenzo Benin e Riccardo Provasi, i tre giovani che hanno perso la vita nel tragico incidente avvenuto all’alba di domenica a Senago, quando un’auto con nove ragazzi a bordo è uscita di strada finendo nelle acque del canale Villoresi.

Lorenzo e Riccardo avevano 17 anni, mentre Camilla aveva compiuto da poco 18 anni. Tutti e tre vivevano a Paderno Dugnano, così come alcuni degli altri giovani rimasti feriti nell’incidente.

Mentre proseguono le indagini sulla dinamica dell’accaduto, la comunità si stringe attorno alle famiglie dei ragazzi. La sindaca Anna Varisco, a nome dell’amministrazione comunale e della città, ha espresso il dolore per una tragedia che ha colpito profondamente Paderno Dugnano: «Esprimo il mio più sentito cordoglio alle famiglie di Camilla, Lorenzo e Riccardo, e un pensiero di vicinanza a tutti i ragazzi coinvolti e alle loro famiglie. È una tragedia che colpisce profondamente la nostra comunità. In un momento così doloroso, l’Amministrazione comunale è al fianco di chi sta vivendo questo immenso dolore».

L’incidente all’alba sulla strada per Cesate

L’incidente è avvenuto intorno alle 5.30 di domenica mattina in via per Cesate, a Senago. Secondo la ricostruzione effettuata dai carabinieri, il gruppo di amici stava rientrando dopo una serata trascorsa in una discoteca di Lainate.

Alla guida dell’Audi A2 c’era un ragazzo di 19 anni, residente a Cormano. Il giovane, con il quale viaggiavano altri otto ragazzi tra i 17 e i 19 anni, è accusato di omicidio stradale plurimo aggravato. Dagli accertamenti è risultato positivo all’alcoltest.

Secondo gli investigatori, il conducente avrebbe perso il controllo dell’auto in un tratto particolarmente buio della strada, finendo fuori carreggiata all’altezza di una curva. La vettura ha abbattuto una staccionata ed è precipitata nel canale Villoresi.

Per recuperare Lorenzo Benin e Riccardo Provasi, rimasti intrappolati nell’abitacolo, è stato necessario l’intervento dei sommozzatori dei vigili del fuoco. Camilla Copparoni era stata invece estratta ancora in vita, ma è morta poco prima dell’arrivo in ospedale.

Il cordoglio delle scuole e delle associazioni sportive

Numerosi i messaggi di vicinanza arrivati nelle ore successive alla tragedia.

«Profondamente addolorati ricordiamo commossi Lorenzo, Riccardo e gli altri ragazzi vittime della sciagura. La comunità scolastica tutta si unisce al cordoglio», ha scritto Dario Montagna, dirigente scolastico dell’istituto Gadda di Paderno Dugnano.

Anche il mondo dello sport ha voluto ricordare i giovani coinvolti. Lorenzo e Riccardo avevano infatti condiviso l’ultima stagione nella formazione di calcio Under 19 della Cob 91, oltre a frequentare la stessa scuola.

Colpita dalla tragedia anche la Jolly Palazzolo Milanese, società sportiva di pallavolo nella quale militava Camilla: «Ciao Camilla, continuerai a vivere nel ricordo e nell’affetto di tutta la nostra comunità».

Sei ragazzi feriti, nessuno sarebbe in pericolo di vita

Nell’incidente sono rimasti feriti altri sei giovani, tutti di età compresa tra i 17 e i 19 anni e residenti tra Paderno Dugnano e Cusano Milanino. Trasportati all’ospedale Niguarda di Milano in codice giallo, hanno riportato traumi multipli ma, secondo le informazioni disponibili, non sarebbero in condizioni preoccupanti.