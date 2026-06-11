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Saronno/Tradate

“Palestina anima mundi”, anche a Saronno l’incontro con Francesca Albanese in collegamento con oltre 100 piazze italiane

Venerdì 19 giugno l'Auditorium Aldo Moro ospiterà la diretta streaming nazionale dell'incontro con la relatrice speciale delle Nazioni Unite per i Territori palestinesi occupati. L'iniziativa - a ingresso libero - èpromossa dalla rete 4 Passi di Pace

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Saronno sarà una delle oltre cento città italiane che venerdì 19 giugno ospiteranno la diretta streaming di “Palestina anima mundi”, iniziativa promossa dalla Rete 4 Passi di Pace per riflettere sulla situazione in Palestina e sul ruolo della comunità internazionale di fronte al conflitto in corso.

L’appuntamento è per le 20.30 all’Auditorium “Aldo Moro”, in viale Santuario 13. La serata vedrà protagonista Francesca Albanese, relatrice speciale delle Nazioni Unite per i Territori palestinesi occupati, che dialogherà con il giornalista Matteo Meloni.

Un collegamento nazionale tra piazze e presidi

L’incontro sarà trasmesso in contemporanea in più di cento piazze, sale e presidi sparsi sul territorio nazionale, con l’obiettivo di creare un momento condiviso di approfondimento e confronto su una delle questioni internazionali più discusse degli ultimi anni.

La formula scelta dagli organizzatori punta a collegare realtà locali diverse attraverso un unico evento, permettendo ai partecipanti di seguire in diretta gli interventi e di sentirsi parte di una mobilitazione culturale e civile diffusa.

Al centro il nuovo libro di Francesca Albanese

Nel corso della serata Francesca Albanese presenterà il suo ultimo libro, “La luce del risveglio. Dalla Palestina al mondo intero”, pubblicato da Rizzoli. Il volume affronta i temi dei diritti umani, della libertà e delle conseguenze globali dei conflitti, prendendo le mosse dall’esperienza palestinese per allargare lo sguardo alle dinamiche internazionali contemporanee.

L’incontro offrirà l’occasione per approfondire i contenuti del libro e ascoltare il punto di vista di una delle figure più conosciute a livello internazionale sul tema dei diritti del popolo palestinese.

L’evento è aperto alla cittadinanza fino a esaurimento dei posti disponibili.

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Pubblicato il 11 Giugno 2026
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