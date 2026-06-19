Pallacanestro e Comune uniti contro la violenza di genere: firma storica a Varese
Accordo quadriennale tra il club biancorosso e l'assessorato ai servizi educativi per utilizzare lo sport come strumento di rispetto, parità e prevenzione sul territorio locale
Un’alleanza forte, che unisce le istituzioni cittadine e il mondo dello sport nel segno del rispetto e della parità. Pallacanestro Varese e il Comune di Varese hanno ufficializzato un accordo strategico per contrastare la violenza di genere, trasformando il basket in un veicolo di educazione e sensibilizzazione per i giovani, gli atleti e l’intera tifoseria.
L’accordo quadriennale
Il progetto ha preso ufficialmente forma nella mattinata di ieri con la firma di un protocollo d’intenti quadriennale. Questo accordo sancisce l’adesione formale della società sportiva biancorossa alla Rete Interistituzionale Antiviolenza (RIV), nello specifico all’interno della Sezione Prevenzione e Sensibilizzazione. L’obiettivo è quello di creare un fronte comune duraturo e strutturato nel tempo.
Le istituzioni e lo sport uniti
A siglare l’intesa sono state due figure di riferimento per la comunità locale. L’atto formale ha visto protagonisti Toto Bulgheroni, in veste di Presidente di Pallacanestro Varese, e l’Assessora ai Servizi Educativi del Comune di Varese, Rossella Di Maggio. La collaborazione mira a utilizzare i valori dello sport per diffondere la cultura della non violenza attraverso campagne di comunicazione mirate, eventi pubblici e percorsi formativi.
Il progetto “Trama” e i palloni simbolo
Questo passo non nasce dal nulla, ma consolida un percorso che il club di basket ha già avviato con successo sul territorio. La società ha infatti partecipato attivamente al progetto denominato “Trama”, che lo scorso 16 marzo ha visto il lancio di un video di sensibilizzazione sui canali digitali del club. Come segno tangibile di questa unione, durante l’incontro sono stati donati i palloni da basket speciali utilizzati per la clip.
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