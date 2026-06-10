Pappaluga, il modello di inclusione lavorativa di Gemonio che convince il Garante regionale Bettiga

Una delle esperienze «più interessanti e innovative» incontrate negli ultimi anni nel campo dell’inclusione lavorativa delle persone con disabilità. Così il Garante regionale per i diritti delle persone con disabilità, Riccardo Bettiga, ha definito Pappaluga, l’impresa agricola sociale di Gemonio visitata nei giorni scorsi. Una realtà che, secondo i dati diffusi dall’azienda, nel 2025 è stata quella che ha assunto il maggior numero di persone con disabilità in Lombardia e che oggi rappresenta un modello capace di coniugare attività produttiva, sostenibilità economica e inclusione sociale.

Durante la visita, Bettiga ha incontrato i lavoratori, gli operatori e i promotori del progetto, osservando da vicino l’organizzazione dell’azienda e le attività svolte dai giovani con disabilità coinvolti nel percorso lavorativo. Un’esperienza che ha suscitato l’apprezzamento del Garante, che ha sottolineato non solo i risultati occupazionali raggiunti ma anche la qualità del modello sviluppato a Gemonio.

“A Pappaluga ho trovato una delle esperienze, ancorché ancora poco conosciuta, più interessanti e innovative che abbia avuto modo di incontrare negli ultimi anni nel campo dell’inclusione lavorativa delle persone con disabilità -ha sottolineato Riccardo Bettiga-. Non soltanto per i risultati raggiunti sul piano occupazionale, ma soprattutto per la qualità del modello costruito. Qui l’innovazione riguarda il lavoro quotidiano, l’organizzazione, la rete di relazioni e anche la stessa forma societaria, pensata per mettere al centro la persona senza rinunciare alla sostenibilità economica, alla qualità produttiva e alla dignità professionale di ciascuno. Ho trovato un ambiente accogliente e profondamente umano, ma allo stesso tempo serio, competente e orientato al lavoro”.

Pappaluga coinvolge giovani con disabilità cognitiva, intellettiva e relazionale in attività agricole svolte in un contesto professionale. L’impresa coltiva ortaggi e piccoli frutti secondo i principi dell’agricoltura biologica e biodinamica e commercializza i propri prodotti anche attraverso collaborazioni con realtà della ristorazione. L’impresa agricola sociale si sviluppa su un’area di circa 28mila metri quadrati e coltiva ortaggi e piccoli frutti secondo i principi dell’agricoltura biologica e biodinamica. I prodotti vengono commercializzati sul mercato e forniti anche a realtà di eccellenza della ristorazione.

“La vera sfida dell’inclusione non è adattare le persone ai contesti, ma costruire contesti che, anche quando nascono specificamente attorno alle diverse forme di disabilità, sappiano riconoscere e valorizzare le capacità di ciascuno, promuovendone autonomia, partecipazione e dignità -prosegue il Garante-. Per molti anni abbiamo pensato che l’inclusione consistesse soprattutto nell’adattare contesti di lavoro ordinari all’inserimento di singole persone con disabilità. È una strada importante e necessaria, ma non è l’unica. In molti casi, e per molte persone, la risposta più efficace può essere la creazione di interi contesti lavorativi progettati a partire dalle caratteristiche delle persone, nei quali la disabilità non rappresenti un’eccezione da gestire ma una condizione riconosciuta, compresa e normalizzata. Contesti nei quali le persone possano esprimere pienamente le proprie competenze, costruire relazioni significative e contribuire alla produzione di valore economico e sociale”.