“Parole che curano”, a Materia due aperitivi letterari tra medicina narrativa e libri

La scrittura come strumento di cura, la lettura come occasione di crescita e la condivisione delle esperienze come forma di relazione. Sono questi i temi al centro di “Parole che curano”, la rassegna di aperitivi letterari in programma a giugno – l’11 e 25 giugno – a Materia, in via confalonieri 5 sant’Alessandro Castronno.

L’iniziativa propone due incontri dedicati al valore terapeutico della narrazione, della lettura e del dialogo, attraverso un percorso che intreccia memoria, emozioni e relazioni umane. A guidare gli appuntamenti sarà Donata Potito, dottoressa in pensione e paziente oncologica, che porterà la propria esperienza personale e professionale in un confronto aperto con il pubblico.

Il primo incontro, in programma giovedì 11 giugno alle 18, sarà dedicato al tema “La narrazione come cura di sé, dell’altro, della memoria”. Al centro della serata ci sarà la medicina narrativa, disciplina che riconosce nel racconto delle esperienze di vita e di malattia uno strumento capace di favorire consapevolezza, ascolto e cura. L’incontro sarà anche l’occasione per presentare il memoir “Lo stormo dell’aquila”, in una riflessione sul potere della scrittura autobiografica nel percorso di elaborazione e trasformazione personale.

Il secondo appuntamento è fissato per giovedì 25 giugno alle 18 con “Donne scrittrici, un messaggio di libertà”. Partendo dall’esperienza del Club del Libro, l’incontro offrirà uno spunto di riflessione sul contributo delle autrici alla letteratura e sul valore della lettura condivisa come esperienza di crescita, libertà e costruzione di legami.

La rassegna si svolgerà in un clima informale e conviviale, nel format dell’aperitivo letterario, con l’obiettivo di creare uno spazio di ascolto e confronto in cui le parole possano diventare occasione di cura, incontro e partecipazione.

Gli incontri sono riservati ai soci di Anche Io Aps. PREISCRIVITI QUI