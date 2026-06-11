Parte da Varese il tour di presentazione di “Dentro Diluvia”, il primo album di Riccardo Stimolo

Il prossimo venerdì 12 giugno uscirà “Dentro Diluvia”, il primo atteso EP di Riccardo Stimolo, un progetto che segna una tappa importante nel percorso artistico del giovane cantautore di Malnate dopo la fine dell’esperienza ad “Amici”. Per l’occasione, la partenza dell’instore tour promozionale toccherà proprio il cuore del nostro territorio, offrendo ai fan una serie di appuntamenti esclusivi per conoscere da vicino il mondo racchiuso nelle tracce del nuovo lavoro.

Il viaggio musicale per presentare il disco comincerà proprio da Varese, per poi proseguire nelle principali città italiane tra cui Milano, Torino, Roma e Napoli. Durante gli incontri, l’artista firmerà le copie dell’album e racconterà la genesi di un’opera molto sentita e personale.

Il calendario completo e la tappa a Varese

Il tour prenderà il via venerdì 12 giugno a Varese, alle ore 17:30, presso la Mondadori Bookstore di via Emilio Morosini 10. Sarà la prima occasione in assoluto per ascoltare i retroscena del disco e incontrare l’autore.

Il giorno successivo, sabato 13 giugno, la carovana si sposterà a Milano presso la Mondadori di Corso Buenos Aires 48 (ore 17:00), mentre domenica 14 giugno sarà la volta di Torino alla Mondadori di Piazza Castello 117, sempre alle 17:00. Dopo una breve pausa, il tour riprenderà mercoledì 17 giugno a Roma alla Mondadori della Galleria Alberto Sordi (ore 17:00) per poi concludersi giovedì 18 giugno a Napoli, presso la Feltrinelli della Stazione Garibaldi alle ore 16:30.